México

Alerta por medusas en playas de Oaxaca: qué hacer ante una picadura y cómo prevenirlas

Las autoridades instan a evitar el contacto, ya que sus picaduras pueden causar irritación y complicaciones graves

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Varias medusas púrpuras translúcidas en una playa arenosa. Al fondo, personas, bandera roja, torre de salvavidas, palmeras y el mar bajo cielo nublado.
Se alerta a los visitantes a tener precaución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llegada inusual de medusas “bola de cañón” a las playas de Oaxaca ha obligado a Protección Civil a emitir una advertencia urgente a la población local y a los turistas.

El fenómeno, vinculado al aumento de la temperatura del agua y a cambios en las corrientes, ha generado preocupación por los riesgos de picaduras y el impacto ambiental.

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Especialistas marinos y autoridades han reportado que la cantidad de ejemplares observados en playas de Santa María Xadani y la región del Istmo de Tehuantepec no tiene precedentes en la zona.

El contacto con estas medusas puede provocar irritación en la piel y, en casos excepcionales, reacciones más graves. Por ello, la recomendación principal es evitar cualquier contacto directo.

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(redes sociales)
(redes sociales)

Factores que explican la proliferación de medusas en las playas de Oaxaca

Los biólogos marinos consultados han señalado que la subida constante de la temperatura del océano favorece tanto la reproducción como el desplazamiento de las medusas hacia la costa.

Adicionalmente, la sobrepesca de especies depredadoras, como peces y tortugas, elimina un control natural de su población, lo que facilita la sobreabundancia.

La presencia masiva de estos animales, incapaces de nadar contra la marea, responde también a cambios en las corrientes y al régimen de lluvias.

Los enjambres, que pueden superar 10 ejemplares grandes por metro cúbico, representan un desafío para quienes realicen actividades acuáticas, quienes deben abandonar el agua para evitar las molestias y el riesgo de picaduras, especialmente en niños y adultos mayores.

En caso de presentar reacciones alérgicas por la picadura de una fragata portuguesa acuda al médico inmediatamente - crédito Getty Images
En caso de presentar reacciones alérgicas por la picadura de una fragata portuguesa acuda al médico inmediatamente - crédito Getty Images

Qué hacer ante la presencia o picadura de medusas

Frente a la detección de medusas en la playa, las autoridades recomiendan no ingresar al agua y no tocar a los ejemplares varados sobre la arena.

En caso de picadura, es fundamental salir del agua de inmediato, retirar cuidadosamente los restos de tentáculos visibles y lavar la zona solo con agua de mar, nunca con agua dulce.

No se debe frotar la piel ni rascarse; aplicar frío local durante quince minutos ayuda a reducir el efecto del veneno.

Luego, se aconseja limpiar la herida con tintura de yodo o una crema antihistamínica.

Si persisten los síntomas o se observa una reacción más intensa, es indispensable acudir a un centro médico.

Este episodio de afluencia masiva de medusas en Oaxaca subraya la importancia de la prevención y el respeto a las recomendaciones oficiales.

Adoptar medidas de precaución y mantenerse informado puede marcar la diferencia entre unas vacaciones seguras y un incidente de salud evitable.

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¿Cómo lucen las medusas?

La estructura en forma de campana que contiene el estómago y las gónadas caracteriza a estos organismos planctónicos, presentes tanto en el océano como en ambientes de agua dulce.

Su morfología sencilla les permite permanecer suspendidos en el agua durante toda su vida.

Por su forma puede ser muy confundible de ver a primer vista por lo que se recomienda prestar mucha atención al ingresar al agua.
Por su forma puede ser muy confundible de ver a primer vista por lo que se recomienda prestar mucha atención al ingresar al agua.

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