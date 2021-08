“El Bronco” aseguró que el regreso a clases presenciales dependerá del “control de la pandemia” en Nuevo León

El gobernador se reunió con los presidentes municipales para tomar nuevas medidas frente al semáforo rojo en la tercera ola de COVID-19 (Foto: Twitter/@JaimeRdzNL)

Pese a las movilizaciones de padres de familia que han exigido el regreso a clases presenciales en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, expresó que no es seguro que tal situación vaya a ocurrir en las próximas semanas debido al aumento de contagios en la entidad.

El Bronco aseguró que no puede prometer el regreso a la presencialidad mientras la pandemia no sea controlada en el estado, puesto que no puede exponer a los infantes a contagiarse por asistir a los centros educativos.

“El inicio del ciclo escolar es el 30 de agosto, eso no está en duda. Pero el regreso presencial o no depende del control que se pueda tener de la pandemia en estos días”, aseguró el mandatario local en su cuenta de Twitter.

Un grupo de padres de familia y niños miembros de "Abre mi Escuela Nuevo León" marcharon hacia la Secretaría de Salud exigiendo que el próximo 30 de agosto reabran las escuelas a modo presencial en el estado, las cuales han estado cerradas desde el inicio de la Pandemia por la Covid-19 (Foto: Gabriela Pérez Montiel/CUARTOSCURO.COM)

Conviene recordar que padres de familia, pertenecientes al colectivo Abre mi escuela, se manifestaron el pasado domingo 8 de agosto para exigir la apertura de las escuelas y protestar ante la negativa alrededor de su petición por parte de las autoridades locales, aseguraron contar con el apoyo del gobernador electo Samuel García.

“Ya nos comunicamos con el gobernador electo, Samuel (García), y él está a favor de esta petición. Sabemos que cuando él entre va a abrir las escuelas, pero no podemos esperarnos hasta octubre”, sentenció Sergio Palau, vocero del colectivo, durante el mitin al termino de la movilización.

Palau también aseveró que las autoridades estatales alegaron que no hay dinero ni las condiciones óptimas para garantizar la integridad de las infancias para el eventual regreso a clases presenciales en el estado.

Por último, se informó que el próximo domingo 15 de agosto se realizará una marcha en diferentes estados de la república, en el caso de Nuevo León se realizará a las 10:30 horas, seguirá la ruta del Palacio Municipal a la Secretaria de Salud, al interior de la ciudad de Monterrey.

"Es necesario que la gente entienda que se deben cumplir las medidas", aseguró "El Bronco" (Foto: Twitter/@JaimeRdzNL)

En tanto, en reunión con todos los presidentes municipales de Nuevo León, Jaime Rodríguez aseveró que próximamente se tomarán nuevas medidas en lo económico y en el tema educativo para evitar que la curva de contagios siga aumentando, pues declaró “ya no hay disponibilidad hospitalaria”.

También destacó que pidió a los alcaldes ser más estrictos en sus límites territoriales, especialmente con las reuniones en espacios públicos, pues es ahí donde más personas han contraído el SARS-CoV-2.

“Les pedí sean más estrictos, es necesario que la gente entienda que se deben cumplir las medidas para evitar más contagios”, escribió el aún gobernador.

(Foto: Twitter/@JaimeRdzNL)

Asimismo, el mandatario compartió a través de sus redes sociales, este jueves 12 de agosto, que en las últimas 24 horas se registraron 1,699 nuevos casos activos, con lo cual se sumaron un total de 220,038 contagios en todo el territorio de Nuevo León.

Destacó que el municipio de Monterrey es el que más casos ha registrado desde marzo de 2020 con 60,219; seguido de Guadalupe con 30,971; Apodaca con 23,755; San Nicolás de los Garza con 18,069; y Santa Catarina con 15,788 contagios.

También se reportaron 1,665 personas hospitalizadas y 45 fallecimientos en el último día, con lo cual el estado alcanzó 11,780 defunciones. Mientras que se han registrado 190,992 personas recuperadas.

En las últimas 24 horas se registraron 1,699 contagios en Nuevo León (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Ante la difusión de dichos datos, Rodríguez Calderón aseguró que el sistema hospitalario se encuentra al 100%, por lo cual muchas personas han perdido la batalla contra el COVID-19 debido a que no han alcanzado cama para ser atendidos.

En entrevista con ABC Noticias, El Bronco mandó un mensaje a la ciudadanía neoleonesa para pedir que no salgan de sus hogares si no es por una situación que amerita el convivir con más personas. “Les pido a todos cuidarse y no salir si no es meramente necesario”, concluyó.

