Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

Zendaya viajó a nuestro país para protagonizar el comercial de una firma italiana. REUTERS/Mario Anzuoni

El Centro Cultural Teopanzolco se convirtió en locación de una producción audiovisual para una firma italiana de moda, una campaña global protagonizada por Zendaya, según informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos.

El recinto, que pertenece a la Secretaría de Cultura estatal, albergó grabaciones como parte de una campaña internacional que se presentará próximamente al público. El material, de acuerdo con la información oficial, llevará la imagen de “La tierra que nos une” a circuitos internacionales vinculados con moda, cultura y creación audiovisual contemporánea.

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Así fueron las filmaciones del proyecto protagonizado por Zendaya (Gobierno del Estado de Morelos)

Zendaya, actriz estadounidense identificada por títulos como Euphoria, Dune y Spider-Man: No Way Home, realizó las grabaciones dentro de este espacio cultural en Morelos. La producción se enmarcó en una estrategia del gobierno estatal para atraer proyectos del ecosistema creativo internacional.

La estrategia del Gobierno de Morelos para atraer filmaciones e inversión

Así fueron las filmaciones del proyecto protagonizado por Zendaya (Gobierno del Estado de Morelos)

El Gobierno de Morelos informó que la gobernadora Margarita González Saravia impulsó una estrategia para posicionar al estado como destino competitivo para filmaciones y proyectos creativos de alcance internacional. La línea de trabajo, de acuerdo con el comunicado, buscó atraer filmaciones, inversión y proyectos asociados con la industria creativa internacional.

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La administración estatal atribuyó la apuesta a ventajas como la cercanía con la Ciudad de México, la conectividad carretera, la diversidad de locaciones y la riqueza arquitectónica, patrimonial y natural de Morelos.

El Centro Cultural Teopanzolco como locación para una campaña global

Así fueron las filmaciones del proyecto protagonizado por Zendaya (Gobierno del Estado de Morelos)

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado señaló que el Centro Cultural Teopanzolco fue elegido como escenario de una campaña global para una reconocida firma italiana de moda. La producción tuvo como rostro a Zendaya y se integró a una pieza que todavía no se presenta públicamente.

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Según la dependencia, la filmación vinculó al CCT con circuitos internacionales conectados con moda, cultura y creación audiovisual. El objetivo explícito fue proyectar la imagen de “La tierra que nos une” fuera del país mediante una campaña de alcance internacional.