Diarrea del viajero: qué es y cómo prevenir la llamada “maldición de Moctezuma” si eres un extranjero que viene de visita a México para el Mundial

Las recomendaciones médicas ayudan a extranjeros a reconocer los síntomas más comunes y a mantenerse saludables durante la gran cita futbolística. (Composión Imagen Ilustrativa Infobae/Cinfasalud)

El mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y México será una de las sedes mundialistas por lo cual se espera la llegada masiva de extranjeros que asistirán a los partidos.

Y aunque sin duda muchos ya se han informado sobre los lugares turísticos que deben visitar es seguro que no muchos se han informado sobre los cuidados que deben tener para prevenir algún problema de salud.

PUBLICIDAD

Y uno de los que suele ser más común es la diarrea del viajero, la cual incluso es coloquialmente conocida como “la venganza de Moctezuma” debido a que son muchos los extranjeros que suelen padecerla y se toma a modo de broma como una maldición provocada por el espíritu del emperador mexica para vengar a su pueblo.

Más allá de las leyendas, lo cierto es que los extranjeros que vistan México pueden llegar a padecer males estomacales principalmente debido a las características de la gastronomía mexicana, la cual suele ser condimentada y picante.

PUBLICIDAD

Es por esto que la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una serie de recomendaciones para prevenir sufrir de la terrible “maldición”.

El Mundial 2026 traerá una gran afluencia de turistas extranjeros a México, aumentando los retos de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidarme de la diarrea del viajero si soy extranjero y visitaré México para el mundial 2026:

Más que maldición, en realidad la diarrea del viajero es una afección intestinal común que afecta principalmente a personas que viajan a regiones donde la gastronomía y tipo de bacterias son diferentes a las de los lugares de origen de los visitantes.

PUBLICIDAD

Además, las condiciones de higiene también incrementan el riesgo de padecerla.

Se caracteriza por la aparición repentina de evacuaciones líquidas o semilíquidas, generalmente acompañadas de dolor abdominal, náuseas, fiebre leve y, en algunos casos, vómito.

PUBLICIDAD

Esta condición suele presentarse en los primeros días del viaje y la principal causa es la ingestión de agua o alimentos contaminados así como por el cambio repentino en la dieta.

De acuerdo con la información del Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, entre las principales recomendaciones para que los viajeros prevengan la diarrea del viajero

PUBLICIDAD

Regula el consumo de la comida local: si no estas acostumbrado, recuerda no abusar de la comida condimentada o el picante. Siempre existen opciones sin picante de los platillos tradicionales, recuerda preguntar si lleva algún tipo de chile en la preparación.

Identifica o lleva contigo los medicamentos que pueden ayudarte en caso de necesitarlo: reparación del botiquín, se recomienda asesorarse sobre la inclusión de sales de rehidratación oral (SRO) y, bajo estricta indicación médica, un antibiótico de reserva o subsalicilato de bismuto para su uso exclusivo en caso de ser necesario. ●

Evitar fuentes de agua y alimentos considerados de riesgo: el mecanismo de transmisión es fecal-oral, por lo que es crucial evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, jugos naturales sin pasteurizar, hielos de procedencia dudosa y comida de puestos callejeros con higiene deficiente.

Prioriza el consumo de agua embotellada, sellada o debidamente purificada.

Mantén la higiene de manos y utensilios: es vital lavarse las manos minuciosamente con agua y jabón antes de comer y después de usar el baño es la barrera de defensa más efectiva. Si no hay agua limpia disponible, utilice desinfectante de manos con base de alcohol menos al 60%.

Identifica y conoce los síntomas: presta atención a la aparición súbita de tres o más deposiciones sueltas o líquidas en un período de 24 horas, las cuales suelen ir acompañadas de urgencia por ir al baño, cólicos o calambres abdominales, náuseas, vómitos, malestar general y, en ocasiones, fiebre moderada. Busca atención médica de inmediata si presentas signos de alarma como deshidratación grave (boca seca, ausencia de orina, mareo severo), fiebre alta persistente, dolor abdominal intenso, o si observa sangre o moco en las evacuaciones (disentería).

Buscar atención médica inmediata: si bien la mayoría de los casos son leves y autolimitados, la deshidratación puede avanzar rápido, especialmente en climas cálidos.

Recuerda tener especial precaución con el consumo de comida en las calles.

La diarrea del viajero suele resolverse en pocos días y, en la mayoría de los casos, no representa un riesgo grave para la salud, salvo en niños, personas adultas mayores o quienes tienen enfermedades crónicas.

Como mencionamos, la mejor forma de prevenirla es evitar el consumo de agua no purificada, hielo, frutas y verduras crudas sin desinfectar, y alimentos preparados en la calle.

PUBLICIDAD