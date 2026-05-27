México

Diarrea del viajero: qué es y cómo prevenir la llamada “maldición de Moctezuma” si eres un extranjero que viene de visita a México para el Mundial

Las diferencias entre la gastronomía mexicana y la de otros países pueden jugarle una mala pasada a más de un extranjero, pero una preparación adecuada marca la diferencia

Guardar
Google icon
Una joven con pañuelo amarillo y un hombre con mochila, ambos con expresión de desagrado, miran un puesto de tacos con vapor en una calle urbana.
Las recomendaciones médicas ayudan a extranjeros a reconocer los síntomas más comunes y a mantenerse saludables durante la gran cita futbolística. (Composión Imagen Ilustrativa Infobae/Cinfasalud)

El mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y México será una de las sedes mundialistas por lo cual se espera la llegada masiva de extranjeros que asistirán a los partidos.

Y aunque sin duda muchos ya se han informado sobre los lugares turísticos que deben visitar es seguro que no muchos se han informado sobre los cuidados que deben tener para prevenir algún problema de salud.

PUBLICIDAD

Y uno de los que suele ser más común es la diarrea del viajero, la cual incluso es coloquialmente conocida como “la venganza de Moctezuma” debido a que son muchos los extranjeros que suelen padecerla y se toma a modo de broma como una maldición provocada por el espíritu del emperador mexica para vengar a su pueblo.

Más allá de las leyendas, lo cierto es que los extranjeros que vistan México pueden llegar a padecer males estomacales principalmente debido a las características de la gastronomía mexicana, la cual suele ser condimentada y picante.

PUBLICIDAD

Es por esto que la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una serie de recomendaciones para prevenir sufrir de la terrible “maldición”.

Ilustración de un hombre mirando un estadio con banderas de México, Italia y Colombia. Un escudo verde con virus anaranjados está en primer plano a la derecha.
El Mundial 2026 traerá una gran afluencia de turistas extranjeros a México, aumentando los retos de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidarme de la diarrea del viajero si soy extranjero y visitaré México para el mundial 2026:

Más que maldición, en realidad la diarrea del viajero es una afección intestinal común que afecta principalmente a personas que viajan a regiones donde la gastronomía y tipo de bacterias son diferentes a las de los lugares de origen de los visitantes.

Además, las condiciones de higiene también incrementan el riesgo de padecerla.

Se caracteriza por la aparición repentina de evacuaciones líquidas o semilíquidas, generalmente acompañadas de dolor abdominal, náuseas, fiebre leve y, en algunos casos, vómito.

Esta condición suele presentarse en los primeros días del viaje y la principal causa es la ingestión de agua o alimentos contaminados así como por el cambio repentino en la dieta.

De acuerdo con la información del Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, entre las principales recomendaciones para que los viajeros prevengan la diarrea del viajero

  • Regula el consumo de la comida local: si no estas acostumbrado, recuerda no abusar de la comida condimentada o el picante. Siempre existen opciones sin picante de los platillos tradicionales, recuerda preguntar si lleva algún tipo de chile en la preparación.
  • Identifica o lleva contigo los medicamentos que pueden ayudarte en caso de necesitarlo: reparación del botiquín, se recomienda asesorarse sobre la inclusión de sales de rehidratación oral (SRO) y, bajo estricta indicación médica, un antibiótico de reserva o subsalicilato de bismuto para su uso exclusivo en caso de ser necesario. ●
  • Evitar fuentes de agua y alimentos considerados de riesgo: el mecanismo de transmisión es fecal-oral, por lo que es crucial evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, jugos naturales sin pasteurizar, hielos de procedencia dudosa y comida de puestos callejeros con higiene deficiente.
  • Prioriza el consumo de agua embotellada, sellada o debidamente purificada.
  • Mantén la higiene de manos y utensilios: es vital lavarse las manos minuciosamente con agua y jabón antes de comer y después de usar el baño es la barrera de defensa más efectiva. Si no hay agua limpia disponible, utilice desinfectante de manos con base de alcohol menos al 60%.
  • Identifica y conoce los síntomas: presta atención a la aparición súbita de tres o más deposiciones sueltas o líquidas en un período de 24 horas, las cuales suelen ir acompañadas de urgencia por ir al baño, cólicos o calambres abdominales, náuseas, vómitos, malestar general y, en ocasiones, fiebre moderada. Busca atención médica de inmediata si presentas signos de alarma como deshidratación grave (boca seca, ausencia de orina, mareo severo), fiebre alta persistente, dolor abdominal intenso, o si observa sangre o moco en las evacuaciones (disentería).
  • Buscar atención médica inmediata: si bien la mayoría de los casos son leves y autolimitados, la deshidratación puede avanzar rápido, especialmente en climas cálidos.
Screenshot
Recuerda tener especial precaución con el consumo de comida en las calles.

La diarrea del viajero suele resolverse en pocos días y, en la mayoría de los casos, no representa un riesgo grave para la salud, salvo en niños, personas adultas mayores o quienes tienen enfermedades crónicas.

Como mencionamos, la mejor forma de prevenirla es evitar el consumo de agua no purificada, hielo, frutas y verduras crudas sin desinfectar, y alimentos preparados en la calle.

Temas Relacionados

diarrea del viajeroUNAMsaludMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

El cantante responde a la broma viral de Eugenio Derbez y le manda un mensaje a su ex, Aislinn, con quien sostuvo un romance en los 2000

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Puerto Escondido ya no es solo para surfistas: lo que encontrarás si vas este verano

El destino oaxaqueño dejó de ser secreto solo para surfistas y se consolidó como hotspot nacional, con más de un millón ciento cincuenta mil visitantes registrados oficialmente por la Secretaría de Turismo de Oaxaca el último año publicado

Puerto Escondido ya no es solo para surfistas: lo que encontrarás si vas este verano

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Este 27 de mayo fueron revelados dos manuscritos más, firmados por el narcotraficante nacido en Badiraguato, Sinaloa

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 27 mayo: marcha avanza sobre 20 de noviembre rumbo al Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 27 mayo: marcha avanza sobre 20 de noviembre rumbo al Zócalo

Alerta por medusas en playas de Oaxaca: qué hacer ante una picadura y cómo prevenirlas

Las autoridades instan a evitar el contacto, ya que sus picaduras pueden causar irritación y complicaciones graves

Alerta por medusas en playas de Oaxaca: qué hacer ante una picadura y cómo prevenirlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

ENTRETENIMIENTO

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Stray Kids en México: esta es la lista oficial de precios y paquete VIP para STRAYCITY

Kenia Os, Espinoza Paz y Matisse se quedan sin presentación: cancelan el Verano Fest Cachanilla por supuestas irregularidades

Katy Perry en la Fenapo 2026 intentará romper el récord de Don Omar con esta cantidad de asistentes

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

DEPORTES

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

México vs Australia: así le ha ido al Tri frente a los Socceroos

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”