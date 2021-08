“¿Y el gobierno qué va a firmar?”: Margarita Zavala crítico la propuesta de la carta compromiso de la SEP

Margarita Zavala compartió tristeza con Felipe Calderón por el fallecimiento de un familiar a causa del SARS-CoV-2 (Foto: Infobae)

Este jueves 12 de agosto la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, presentó un nuevo protocolo para que el alumnado y los padres de familia estén protegidos ante el inminente regreso a clases presenciales propuesto por el Gobierno de México, a pesar de la tercera ola de contagios por COVID-19.

Uno de los nuevos requerimientos que se van a pedir al interior de los centros educativos es la firma de una “carta compromiso de corresponsabilidad”; sin embargo, la noticia no fue tomada de buena manera por toda la ciudadanía, entre las personas inconformes se encontró Margarita Zavala.

Por medio de su cuenta de Twitter, la ex candidata a la presidencia recriminó al gobierno la decisión de querer volver a clases y la creación de una misiva responsiva. De igual forma, pidió que el gobierno también asuma su responsabilidad y se comprometa con aquellos que estarán en los salones de clases.

“¿Y el gobierno? ¿...y el gobierno qué va a firmar?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Margarita Zavala no concuerda con el plan de regreso a clases del Gobierno de México (Foto: Twitter/@MZavalafc)

No obstante, no fue la única que mostró inconformidad ante los protocolos que presentó la SEP durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, tomó sus redes sociales para señalar supuestas incongruencias en el actuar de la secretaria de Estado.

Calderón Hinojosa criticó que la dependencia tenga a su cargo tantas responsabilidades, pero no pueda ser capaz de idear planes y protocolos adecuados frente al repunte de contagios por COVID-19 en el país.

“Puede reglamentar horarios, calendarios, contenidos, libros de textos, títulos profesionales...¿pero no puede establecer reglas para la adecuada ventilación de los salones, higiene de alumnos y maestros, protocolos a seguir al detectarse un caso, etc?”, redactó el ex mandatario.

Calderón volvió a criticar el regreso a clases (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

En tanto, la SEP aclaró que el Ciclo Escolar 2021-2022 será uno de los más extraños para el alumnado que comenzará a tomar clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto. La dependencia informó que aquellos que decidan asistir tendrán que implementar medidas preventivas de autocuidado.

Asimismo, se destacó que la convivencia al interior de los planteles será completamente diferente a lo que se estaba acostumbrado, puesto que se tendrá que respetar la sana distancia, además de que algunos de los compañeros del curso no irán a las escuelas.

Sin embargo, aquellos que decidan asistir tendrán que presentar una carta compromiso firmada por los padres de familia o tutores. Ésta estará dividida en varios incisos donde los responsables se comprometerán a revisar constantemente a las infancias y juventudes, resguardarlas, entre otras cosas.

Carta responsiva padres de familia regreso a clases (Foto: Twitter/@GildoGarzaMx)

La misiva también pedirá que los responsables del alumnado promuevan constantemente hábitos de higiene y salud para que se disminuya la propagación del virus. Además de aplicar los filtros y medidas sanitarias recomendadas dentro de los hogares. El documento deberá ser firmado y entregado diariamente a la entrada de las escuelas.

La decisión del regreso a clases se informó el pasado 23 de julio cuando la SEP anunció el curso masivo en línea Retorno Seguro. Con dicho programa se busca proporcionar a los integrantes de las comunidades escolares las estrategias que contribuyan a disminuir el riesgo de contagios por SARS-CoV-2.

La dependencia detalló que el curso tiene como objetivo que docentes, madres, padres de familia, tutores y público en general puedan identificar brotes y cortar cadenas de contagios. También se busca aplicar estrategias para brindar soporte socio emocional a la comunidad educativa.

