“Es tiempo de regresar a las aulas”, advirtió el SNTE

SNTE anunció que la mayoría de los trabajadores de la educación ratifican el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales (Foto: Cuartoscuro)

Alfonso Cepeda Salas, titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció que la mayoría de los trabajadores de la educación ratifican el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales de manera cauta, ordenada y responsable.

Durante conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario general del SNTE declaró que después de casi ocho meses en confinamiento, es tiempo de que la comunidad educativa regrese a las aulas, siendo uno de sus principales objetivos en materia de trabajo los alumnos que desertaron a causa de la pandemia.

“Ya son 18 meses de confinamiento y es tiempo de regresar a las aulas ir por nuestras escuelas y por los alumnos que han desertado son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo, por eso la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales”, señaló.

El secretario general del SNTE declaró que después de casi ocho meses en confinamiento, es tiempo de que la comunidad educativa regrese a las aulas (Foto: Twitter / @SnteNacional)

Recordó que el pasado sábado 7 de agosto se convocó a una reunión nacional de análisis y de revisión de lo que ha sucedido los últimos meses con los órganos nacionales del gobierno del SNTE y con 56 de los secretarios generales del país.

Ahí se manifestó el compromiso del magisterio para reanudar las actividades educativas de manera presencial, ordenada y responsable, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (Ssa).

“El acuerdo generará las bases para el despliegue de las acciones y estrategias necesarias para que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los miembros de la misma esté a salvo”, dijo.

Manifestó el compromiso del magisterio para reanudar las actividades educativas de manera presencial (EFE/ Carlos Ramírez)

Por indicación del presidente, agregó, las escuelas fueron las primeras en cerrar por la pandemia, además, los trabajadores del sector educativo fueron puestos como grupo prioritario durante la campaña de vacunación contra el COVID-19. Es por esto que la mayoría de maestras y maestros ha ratificado su compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales.

“El SNTE manifiesta su compromiso de adhesión y apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, a través de las secretarías de Educación Pública y de Salud, quienes de manera conjunta y en el respectivo ámbito de sus competencias suscribirán un acuerdo para el regreso a las escuelas”, indicó Cepeda.

Reitero que en búsqueda de un regreso presencial, responsable y realista, el SNTE redoblará esfuerzos y generará la sinergia necesaria tanto con las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como con los demás actores involucrados en todo el país, para seguir gestionando e impulsando que las escuelas cuenten con la infraestructura y servicios necesarios, principalmente agua potable, y que sean espacios seguros.

El SNTE redoblará esfuerzos para seguir gestionando e impulsando que las escuelas cuenten con la infraestructura y servicios necesarios (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, Alfonso Cepeda aseguró que la vuelta a las aulas ayudará a los menores a reducir el estrés y la ansiedad que les ha provocado el confinamiento.

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para el regreso a clases el próximo 30 de agosto.

“Agradecemos al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, porque ellos han respaldado esta decisión que regresemos a clases presenciales porque es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador agradeció el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para el regreso a clases (Foto: Presidencia de México)

Recalcó que en las escuelas de todo el país se implementaron protocolos sanitarios para el cuidado de las niñas y niños; insistió que, aunque el tema del regreso a clases sea polémico, es importante que vuelvan a las aulas.

“Lo digo porque cuando planteamos el regreso a clases hubo polémica, unos de buena fue otros porque son el bloque reaccionario, los que están inconformes con nosotros, porque robaban, medraban y vivían al amparo del poder público, y ahora no pueden seguir sacando provecho y están molestos de todo, no vuelven en sí, sino en no, todo es no, pero si hay gente preocupada por los niños”,aseveró.

