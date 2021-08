Cuáles son los mejores métodos para ahorrar de 5 mil a 100 mil pesos

Hay distintos métodos que facilitan el hábito del ahorro en el corto, mediano y largo plazo (Foto: Pixabay)

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ahorrar significa guardar una parte de tus ingresos económicos para poder utilizarlos en el futuro. Algunos de los beneficios que tiene crear y darle seguimiento a este hábito, es que permite alcanzar las metas financieras y personales; además de cubrir gastos, invertir en algún negocio, comprar bienes y servicios, así como tener un “guardadito” para emergencias o gastos no planeados.

Hay distintos métodos que puedes llevar a la práctica para reunir una buena cantidad de dinero que te ayudará a tener una mayor estabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, aunque estas formas de ahorro puedan parecer sencillas, las claves para poder cumplirlas de manera efectiva son la constancia, la organización y la disciplina.

El ahorro de 5 mil pesos en 52 semanas es uno de los más recomendables para aquellas personas con ingresos bajos o para quienes han comenzado con el hábito de acumular dinero. Lo único que se necesita para lograr reunir esta cantidad durante un año, es depositar en una alcancía o en una cuenta de ahorros 100 pesos semanalmente. Si este reto parece complicado de alcanzar, otra opción es ahorrar un peso al día y, consecutivamente, ir ahorrando un peso más, hasta finalizar con 5 mil 332 pesos.

El método de las 52 semanas es muy versátil y permite generar un ahorro que va desde los 5 hasta los 34 mil pesos (Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg)

Para ahorrar 12 mil pesos, será necesario que destines una parte de tu ingreso al ahorro, como lo sugiere CONFUSEF. Este método se recomienda para quienes perciben un ingreso mensual de 10 mil pesos o más y así guardar 500 pesos quincenalmente, para que al finalizar las 26 quincenas del año haya un acumulado de 12 mil pesos o más.

El método de las 52 semanas puede ser aplicable a distintas cantidades, que van desde los 15 pesos, hasta los 30. En este caso y, para lograr un ahorro de 34 mil 350 pesos en un año, será necesario guardar 25 pesos la primera semana, cantidad que irán incrementando semana tras semana.

De esta forma, para la segunda semana el depósito deberá de ser de 50 pesos, mientras que para la tercera el aporte económico deberá ser de 75 pesos. Sin embargo, deberás tomar en cuenta que, conforme pasa el tiempo, el reto se irá complicando, por lo que será necesario reducir al máximo tus gastos y hacer un balance exhaustivo de tus ingresos y egresos.

Es importante la constancia y la organización a la hora de comenzar con un plan de ahorro (Foto: Pixabay)

Una de las opciones más efectivas para reunir dinero y hacerlo cotidianamente, es el reto de los 10 pesos, que consiste en la sencilla dinámica de reunir únicamente con monedas de este valor dentro de una botella de dos litros, en los que se podrá acumular hasta 10 mil 400 pesos.

Una variante de este reto es hacerlo en un garrafón de agua con una capacidad de 20 litros, en el cual se pueden juntar hasta 156 mil pesos. Aunque rellenar con dinero el recipiente tardará más de un año, es uno de los mejores métodos para generar el hábito del ahorro.

La única regla para seguir el reto de los 10 pesos, es que no debe pasar ni un solo día en que no se haga depósito en la botella o garrafón, no introducir monedas de otro valor en el recipiente; de ser necesario, hacerle una ranura en la parte de la tapa y nombrar la botella o el garrafón en función de para qué se utilizará el dinero ahorrado, por ejemplo: “Vacaciones”, “Fiesta de XV años”, “Nuevo negocio”, etc.

