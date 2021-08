Cómo ahorrar hasta 156 mil pesos con monedas de 10 pesos

Hay métodos de ahorro más versátiles que no tienen plazos y montos establecidos, por lo que es más sencillo abonar diariamente pequeñas cantidades (Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg)

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ahorrar significa guardar una parte de tus ingresos económicos para poder utilizarlos en el futuro. Algunos de los beneficios que sugiere crear y darle seguimiento a este hábito, es que permite alcanzar las metas financieras y personales de quienes llevan a la práctica esta actividad, pues les permite la cobertura de gastos, invertir en algún negocio, comprar bienes y servicios o, en su defecto, guardar el dinero como un fondo para emergencias.

Aunque hacerse de una buena cantidad de dinero pueda ser complicado, la comisión ha concluido que la forma más fácil de comenzar a ahorrar es hacerlo mediante pequeñas cantidades que no nos desestabilicen financieramente, por lo cual hay varios métodos que pueden contribuir a ahorrar de manera efectiva.

Regularmente, los retos de ahorro promueven este hábito en plazos y cantidades muy específicas, como el reto de las 52 semanas para ahorrar desde 13 mil 780 pesos, hasta los 34 mil 450 pesos en un año. Sin embargo, hay otros métodos que, sin tener un lapso, ni una cantidad de pesos bien definida; puede hacer que el ahorro sea más fácil, pues no se necesitan grandes cantidades de dinero, sino constancia, disciplina y paciencia.

El reto de los 10 pesos es uno de los más sencillos debido a que no tiene plazos, ni montos exorbitantes (Foto: Pixabay)

Lo único que se necesita para darle seguimiento al reto de los 10 pesos, son botellas de distintos tamaños y elegir la que creas que puedes llenar con mayor facilidad, en caso de que quieras fijarte una meta temporal específica. Por ejemplo, puede ser que la meta establecida sea llenar en dos meses, con monedas de 10 pesos, una botella de un litro, cuya capacidad aproximada es de 5 mil 200 pesos.

Por su parte, el ahorro aproximado para una botella con capacidad de 1.5 litros será de 7 mil 800 pesos, se estima que una botella de 2 litros puede contener hasta 10 mil 400 pesos, mientras que un garrafón de agua podrá contener hasta 156 mil pesos si quien inicia el reto logra llenarlo.

Uno de los tips más importantes para conseguir llenar las botellas o el garrafón con capacidad de 20 litros, consiste en la importancia de que todas las monedas de 10 pesos que lleguen a tus manos, sean depositadas en el recipiente. Este es uno de los métodos de ahorro más sencillos que existen debido a que no se deben invertir grandes cantidades de dinero diariamente y que, además, puede motivarte para seguir con el ahorro conforme las botellas van llenándose.

La única regla que se debe seguir para ahorrar con este método, es no introducir a los recipientes monedas que sean de otros montos y hacer un depósito diario (Foto: Pixabay)

La única regla para seguir el reto de los 10 pesos, es que no debe pasar ni un solo día en que no se haga depósito en la botella o garrafón, no introducir monedas de otro valor en el recipiente; de ser necesario, hacerle una ranura en la parte de la tapa y nombrar la botella o el garrafón en función de para qué se utilizará el dinero ahorrado, por ejemplo: “Vacaciones”, “Fiesta de XV años”, “Nuevo negocio”, etc.

Para alcanzar la meta con más facilidad, se recomienda reducir al máximo algunos montos, así como reducir los famosos “gastos hormiga”, que son esos pequeños gastos que aparentemente no repercuten en tu presupuesto pero que, en realidad, tienen un gran impacto en tus finanzas semanales, quincenales o mensuales. Además, estos gastos regularmente no están planificados, por lo que será más difícil llevar un control de tus ingresos y egresos, por lo que es importante identificarlos y fijar un monto mensual para cubrirlos o, en su defecto, evitarlos.

