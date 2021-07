“Fui señalado como mentiroso”: así fue el tenso frente a frente de Astillero con AMLO

Julio Astillero (Foto: Facebook@Julio Astillero)

El miércoles pasado en la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, encargada de dicha sección, señaló tres supuestas mentiras del famoso columnista, al respecto, Julio Astillero le contestó tanto al mandatario como a García Vilchis.

A través de redes sociales y de su canal en YouTube, el periodista de investigación sostuvo este miércoles 21 de julio que los señalamientos a los que fue sujeto durante la mañanera fueron desproporcionados, pues su investigación en torno a lo que está ocurriendo en la sierra de San Miguelito tiene fundamento sobre una investigación consistente y documentada.

Durante la conferencia matutina de hoy, el también abogado usó su derecho de réplica con el presidente sobre lo dicho la semana pasada:

“La semana pasada fui señalado de mentir aquí, en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí, desproporcionada, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio.” Dijo Astillero.

“Vengo pues aquí, a señalar que no sólo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista, para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa, y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy, desemboque en el posibilidad de que se frene el proceso de supresión 1,805 hectáreas...” agregó sobre el tema inicial de las acusaciones.

