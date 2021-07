“Loret es mucha pieza para Julio Astillero”: Lilly Téllez entró al debate de los periodistas

La sonorense dijo que Julio Astillero no está al nivel de Carlos Loret de Mola (FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO)

Lilly Téllez García aseveró que el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, no está al nivel del comunicador Carlos Loret de Mola.

Después del reto que Astillero lanzó hacia Loret de Mola para hacer un análisis crítico sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) declaró que el yucateco es mejor que el coahuilense.

“Lo adecuado es que @julioastillero haga un debate con quien está en su nivel, como Lord Molécula, Vicente Serrano, etc. @CarlosLoret juega en primera línea, es mucha pieza para Julio”, escribió Téllez García en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Astillero hizo un listado de acusaciones en contra de la ex periodista. A través de estas aseveró que ella inventó un atentado en su contra, y que utilizó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llegar al Senado, para después traicionarlo.

“Va de nuevo: Claro, @LillyTellez: yo me inventé “atentado” afuera d #TvAzteca p/ manipulaciones políticas vs izq. gobernante; yo me presté a farsas d periodismo como ‘entrevista’ embelesada a #Peña y yo traicioné a #Morena q me llevó a Senado y hoy defiendo lo q antes denosté”, publicó el columnista de La Jornada.

Información en desarrollo