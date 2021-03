Julio Astillero fue tildado de opositor al gobierno de López Obrador por criticar nexos de Clara Luz con NXIVM

Algunos usuarios de redes sociales lo compararon con Loret de Mola y Brozo (Fb: Julio Astillero)

A lo largo de este 25 de marzo, el nombre del periodista Julio Astillero se convirtió en tendencia dentro de las redes sociales debido a los señalamientos que sufrió luego de criticar los nexos de Clara Lus Flores con NXIVM.

En cuanto se dio a conocer el video donde se ve a la candidata a la gubernatura de Nuevo León por Morena junto a Keith Raniere, líder de la secta, Astillero escribió un tuit donde cuestionó el papel de las instituciones internas del partido político y su accionar contra su militante.

“¿Las comisiones de Elecciones y de Honestidad y Justicia de @PartidoMorenaMx revisarán el caso de @claraluzflores , para establecer si ella mintió al decir que no conocía a Keith Raniere y ello, mentir, afecta los postulados básicos de ese partido?”, fue el mensaje publicado por el también columnista.

El periodista señaló a las instituciones internas de Morena y su accionar contra la candidata (Foto: Twitter/julioastillero)

Posteriormente, desde su perfil, compartió un pequeño fragmento de una entrevista que le realizó a Clara Luz en la que realizó varias preguntas relacionadas con el culto NXIVM y su participación en él.

“Yo no sé qué sea NXIVM. Yo el único Nexium que conozco son las pastillas (...) yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM, no quieras desviarlo, Julio (...) las personas que conocí son las que están aquí en Monterrey”, declaró la morenista en aquella conversación.

Además de este fragmento, Astillero comunicó su experiencia luego de realizarle dichos cuestionamientos y describió que la política presentó una “molestia creciente” con cada señalamiento hecho por el periodista e indicó que la entrevista tuvo que acortarse por la presión del equipo de prensa de Clara Luz, que argumentó un acto político pronto al que debía asistir.

Durante esta explicación, destacó que buscó a un personaje de la Cuarta Transformación (sin proveer el nombre), pero que no aceptó la entrevista, pues buscaba condicionar la entrevista y hablar sólo de temas beneficiosos para su imagen.

Julio Astillero cuestionó los nexos de Clara Luz con NXIVM (Foto: Twitter)

Finalmente, aseguró que Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado impulsaron la candidatura de Clara Luz. Sin embargo, la ayuda más fuerte, dijo, llegó desde Palacio Nacional, pues Andrés Manuel López Obrador compartió una foto con ella para dar a entender que “tenía la bendición” de presidencia.

Luego de otorgar estas declaraciones, usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar al periodista y lo tildaron de formar parte de la oposición al gobierno actual, así como buscar dinero o impacto en redes sociales con sus entrevistas y publicaciones periodísticas.

“Entiendan julio astillero es opositor a la 4ta transformación, lo ha dicho AMLO, siempre se ha sumado el linchamientooo, está apoyando al ine, no lo ven? Sigan, a fin de cuentas con ésto los que vamos a salir perjudicados somos nosotros, no le hagan el caldo gordo a la derecha”, escribió un usuario identificado como La Muñe Obradorista.

La tendencia de Julio Astillero alcanzo casi 11,000 tuits (Foto: Captura de pantalla/Clara Luz Flores)

“¿Recuerdan cuando en las elecciones al congreso en 2015 este se llenó de priistas que impusieron las reformas de Peña? pues en esas elecciones convocaron a anular votos y abstenerse de votar Denise Dresser,José Antonio Crespo y Julio Astillero ,esa era su labor contra morena”, compartió el usuario identificado como Héctor Tlapa.

La tendencia del nombre de Julio Astillero, la cual acumuló casi 11,000 tuits, fue relacionada con un linchamiento, pues la mayoría de los mensajes lo atacaban y hasta lo comparaban con Carlos Loret de Mola y Brozo, personajes que diario atacan al gobierno de López Obrador.

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo por parte de algunos cibernautas y de algunas personalidades del periodismo, al academia y la televisión, como Denise Dresser, Peniley Ramírez, Genaro Lozano, Héctor Suárez Gomís, Monero Rapé, Gabriela Warketin y Tenoch Huerta, quienes se solidarizaron y compartieron tuits de respaldo en sus respectivos perfiles, pues dijeron conocer a Astillero y saber que su manera de pensar, crítica, no significaba estar de un lado o de otro, simplemente cuestiona los hechos que la realidad política presenta.

