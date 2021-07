“Ahora se dice víctima”: Israel Vallarta habló desde prisión de la comparecencia de Carlos Loret de Mola

(Fotos: captura de pantalla)

Este martes, Israel Vallarta, a través de una llamada telefónica, brindó detalles sobre la comparecencia que el periodista, Carlos Loret de Mola, dio ayer, 12 de julio, sobre el caso Cassez-Vallarta.

“Se está aprovechando de la situación de que hubo una confusión (...) Sigue con su negativa y ahora se dice víctima porque a él nunca le avisaron.”, declaró en la llamada.

Como parte de las investigaciones para esclarecer los hechos del caso Cassez-Vallarta, el pasado lunes el comunicador compareció ante un juez para rendir cuentas sobre el supuesto montaje que se le imputa del polémico acontecimiento.

Luego de esto Loret, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, expresó que dos de sus principales acusadores aceptaron frente al juez que “no había cómo darse cuenta que era un montaje”, razón por la que no fue alertado.

Sin embargo, Israel catalogó estas declaraciones como “una falsa victoria”, pues aseguró que “él (Loret de Mola) sabe que tiene un grado de culpabilidad”. Y, a pesar que Vallarta no brindó más detalles de ésta situación, afirmó que siempre ha colaborado durante la investigación.

“Yo he hecho todo lo posible para que se llegue a la verdad histórica. No la mía, ni la de la policía, ni la de los medios de comunicación, sino la verdadera”, mencionó.

En otro momento de la llamada, Israel aseguró que la condición de juzgado de Loret fue diferente a la de los otros testigos que se presentaron al careo, además que lo señaló de “no tomarse en serio las cosas”, pues, dijo, el comunicador “hacía muecas” y “se estaba riendo” durante las declaraciones.

“Todo el tiempo se mantuvo en una situación muy diferente conforme a los testigos, es una diferencia de juzgado que le otorga. El señor estuvo muy cómodamente en su casa (...) Asistió su abogado, ustedes podrán observar como el señor le da anotaciones al señor Loret de Mola (...)

Los careos son, como se escucha cara a cara frente al juez, para justo poder interpretar las reacciones de cada una de las personas y emitir su criterio, pero es extraño que cada uno en su casa, principalmente el señor Loret de Mola.”, explicó.

Por ello, detalló, habría pedido al ministro juez las medidas que garantizaran que Carlos Loret no recibiría asesorías “fuera de cuadro” durante sus declaraciones, sin embargo, ésta le fue negada.

“Yo le pedí al ministro que usara el poder para las medidas que le garantizaran que el señor Loret de Mola no decía más allá de lo que pudiera verse por los videos. No asesoría detrás del video; el señor tiene a su alcance poner un teleprompter o lo que sea. El juez no lo quiso hacer así, se vio muy irregular la situación.”, expresó.





