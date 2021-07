“Lejos de sentir rabia, le dio lástima”: cómo fue el insólito encuentro entre Israel Vallarta y Cárdenas Palomino en el penal del Altiplano

Israel Vallarta y Luis Cárdenas Palomino (Foto: Especial)

Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, se habría encontrado cara a cara con Israel Vallarta en el penal del Altiplano, Estado de México, según lo revelado por Mary Sainz, esposa de Vallarta, durante una transmisión del programa Los Periodistas.

“Así es, el día de ayer, en la visita que tuve ahí en el Altiplano, yo llegué y pues se supone que cada vez que las visitas llegamos, ellos ya deben estar en el locutorio esperándonos o en la sala familiar. Pero como no llegaba, y ya tenía más de 20 minutos de retraso, le pregunté a una de las oficiales qué estaba pasando, porque era algo inusual”, narró Sainz.

“Después de 20 minutos por fin llegó (Vallarta) y lo primero que me dijo fue: ‘a quién crees que me tope”.

Según lo relatado por la pareja de Israel Vallarta, el encuentro se dio el martes, cuando Cárdenas Palomino regresaba de la audiencia judicial en la que se reservó su derecho a declarar.

“Me dijo que hizo un respiro profundo y que no sabía como iba reaccionar cuando supo que también estaba ahí Cárdenas Palomino [...] me dijo que cuando lo vio lo estaban deteniendo seis custodios, porque habían salido a la una de la tarde a una audiencia; pero ya venían de regreso, y pues por ahí tenían que pasar. A los demás no los podían sacar hasta que metieran en su celda a Palomino. Cuando lo vio los demás (reclusos) empezaron a gritarle de cosas a Cárdenas y entonces alguien gritó ¡Vallarta! y pues hubo un momento en el que los dos cruzaron miradas”, dijo Sainz a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Sin embargo, después de que otros reclusos atacaran verbalmente a quien fuera la mano derecha de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, la reacción de Vallarta, según su esposa, fue salir en defensa de Palomino y pedirle a sus compañeros que “ya lo dejaran en paz”.

“Palomino agachó la mirada y pues él me dijo que su reacción fue decirles ‘¡ya párenle, ya déjenlo!’ porque lo vio todo deprimido y acabado, y pues el sintió más lástima que coraje. Lo vio con los ojos enrojecidos. Él pensaba que iba sentir odio, pero no, sintió que algo se liberó”, relató Sainz.

Ante esta reacción de Vallarta, uno de sus compañeros lo habría increpado por defender a su torturador: “¿Qué pasó Vallarta, no ves que es el que te desgració?”, le habría dicho.

“Sí, pero que no ven cómo está”, le respondió el hombre que fue torturado por Luis Cárdenas Palomino para obligarlo a firmar confesiones en las que aceptaba ser el líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Cabe recordar que Cárdenas Palomino apareció golpeando en televisión nacional a Vallarta, durante el montaje televisivo que orquestó junto a García Luna para recrear la detención de Israel y la francesa Florence Cassez.

El momento en que Israel Vallarta es agredido por Luis Cárdenas Palomino en plena transmisión en vivo (Foto: Especial)

Información en desarrollo...