“Carlos, para ya”: la versión de Laura Barranco sobre lo que sucedió el día del montaje con Loret de Mola

Aspecto del careo entre Juan Manuel Magaña y Carlos Loret de Mola con motivo del caso Florence Cassez. Foto: Especial

Luego de que el lunes se diera un careo entre los periodistas Carlos Loret de Mola, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, y que el propio Loret de Mola difundiera un video en sus redes sociales en el que mencionó que, supuestamente sus excompañeros de trabajo en la empresa Televisa reconocieron que él no estaba informado sobre el montaje que se dio cuando se televisó la detención de Florance Cassez e Israel Vallarta, Barranco desmintió esta versión.

Por medio de su cuenta de Twitter, la periodista ex colaboradora de la televisora agradeció los mensajes de respaldo que sus allegados le habían hecho llegar, mencionó que todo estaba bien y que como anticipó, el proceso penal dirime la acusación de secuestro de Israel Vallarta, mas no así, a los responsables frente al montaje. Dijo que, durante el careo, Loret de Mola reiteró su testimonio, y ella el suyo.

“Sorprende q no descarta nuestro intercambio d mensajes” (sic), mencionó en su cuenta de Twitter. También mencionó que Loret admitió que pudieron ocurrir, sin embargo, que no fue durante la transmisión. “Yo le precisé q fue durante el enlace q inició a las 7:20 am cuando a insistencia mía de “Carlos, para ya”, q se iba a meter en problemas serios como los q d hecho ya enfrenta, él me respondió “NO TE CALIENTES CAUTÍN” (sic).

Precisó, en otro de sus mensajes, que en el curto enlace que inició a las 7:40 de la mañana, con una duración de 9 minutos con 45 segundos, fue cuando Loret exhibió los rostros de Israel y Florence y convocó a los televidentes a que los denunciara. “Le advierto nuevamente q viola sus derechos humanos y q por el origen francés d ella el conflicto podía escalar” (sic).

Recuerda que el respondió que si no entendía que no le iba a hacer caso, pues era nota. “Ante esto primero guardó silencio, no pudo negarlo. Aunque sistemáticamente insistió en decir que reiteraba su dicho del pasado mes de octubre”.

Dijo que eso no tenía nada que ver con los que salió a decir en el video que subió a sus redes sociales, y dijo que Loret de Mola “es un hombre cuya carrera ha hecho de la mentira su columna vertebral. Su involucramiento sistemático en montajes es público y como profesional de la falsedad, intenta limpiar su cara con más mentiras”.

También, durante una entrevista para el noticiero de Canal 11, Barranco mencionó que, con o sin montaje, durante la transmisión de la detención de los supuestos secuestradores, el 9 de diciembre de 2005, se hizo violación a los derechos humanos. “Obviamente el 9 de diciembre, nadie que no estuviera involucrado en el montaje per se, sabía que estábamos ante un montaje organizado por las autoridades, y en contubernio con la televisora”, mencionó la periodista.

En otra entrevista, para Elisa Alanís, para Milenio Televisión, Barranco dijo que el careo consistió en que cada uno dijo y reiteró lo que ya se había dicho en casos anteriores, “en el caso de Loret en octubre pasado, sobre lo que ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Yo he estado reiterando que la materia del proceso judicial que tiene Israel Vallarta en su contra no tiene que ver con el montaje per se, tampoco con la intervención de la televisora, entonces, es importante que eso sí lo tengamos muy claro todos”, mencionó.

Continuó diciendo que el juez atendió la solicitud para llevar acabo el careo, porque Vallarta consideró que en la audiencia que tuvo en octubre, tenía varios elementos que le daban beneficio. “Tratando de borrar esos beneficios, o de hacer un testimonio de él (Carlos Loret) más claro, porque efectivamente hay muchas contradicciones entre lo que dice él y lo que decimos Magaña y yo, en este caso lo que dice Magaña y una servidora concuerda y no así lo que dice Carlos, sin embargo, desde el juzgado no hubo mayor interés en hurgar en esas contradicciones, entonces el careo simplemente consistió en que cada uno de los tres dijo y ratificó lo que ya habíamos dicho y es mentira lo que dice Loret en su mensaje en sus redes, de que no pudimos sostener”.

También mencionó que Loret de Mola maneja de una manera muy “sutil y tramposa” el tema del montaje, pues el día que se llevó a cabo, ella no sabía que se trataba de una farsa. “No pude haber denominado este tema, y esto que ocurrió como un montaje, sin embargo lo que sí le dije, es que, le alerté de violaciones específicas a los derechos humanos en contra de dos detenidos acusados de secuestro, y a él no le importaron, e incluso ni era necesario que yo le avisara para que él entendiera que estaba incurriendo en una falta grave en el ejercicio ético del periodismo”, dijo la periodista en la entrevista.

Información en desarrollo...