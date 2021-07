“Fue un gran día”: Loret de Mola volvió a comparecer por el caso Cassez-Vallarta

Carlos Loret de Mola compareció este lunes por el caso Cassez-Vallarta (Video: Twitter@CarlosLoret)

El periodista Carlos Loret de Mola compareció este lunes 12 de julio por el caso Cassez-Vallarta. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el comunicador aseguró que fue un “gran día” debido a que dos de sus principales acusadores aceptaron frente al juez que “no había cómo darse cuenta que era un montaje”, razón por la que no fue alertado.

“Quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí, muy buen día, por años me han acusado que si el montaje de Florence Cassez, bueno, pues hoy volví a comparecer por el caso Cassez-Israel Vallarta, tuve un careo con mis dos principales acusadores, dos ex compañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi”, indicó el columnista y colaborador de medios nacionales.

Primero, señaló que Laura Barranco, quien siguió trabajando en la empresa de comunicación y luego formó parte de un gobierno de Morena, aceptó frente a la autoridad judicial que no lo alertó de que era un montaje. “Así, textualmente lo dijo”, indicó en la cápsula.

El periodista señaló que el gobierno de López Obrador ha emprendido una persecución en su contra por revelar hechos que involucran a miembros de su gabinete y familia (Foto: Cuartocuro)

Por otra parte, Juan Manuel Magaña, jefe de información del medio, “aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada, así, textualmente”, expresó el periodista.

“En síntesis, a pesar de que yo no estaba acusado de nada sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fue cómplice de las autoridades en ese montaje, lo he dicho siempre y he ofrecido disculpas por ello: fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los medios de comunicación que también transmitieron ese hecho”

“Pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira y ha contado con instrumentos útiles, como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador: Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira acusándome a mí”, aseveró el comunicador de Latinus.

Loret de Mola indicó que se mantendrá firme haciendo periodismo y “ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea” (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Por otra parte, acusó a la administración federal de fraguar una persecución en su contra debido a que los espacios que encabeza han destapado hechos que involucran a miembros del gabinete presidencial y de la familia del mandatario en eventos de corrupción.

“El presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y Martinazo, los contratos de su prima Felipa, las casas de Irma Eréndira, las casas de Bartlett, el caso Cassez es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación, tender cortinas de humo para esconder la realidad”, manifestó Loret de Mola.

Aunado a esto, apuntó que nada de esto pasaría si él y su equipo no hubieran revelado los acontecimientos que involucran al presidente. En tanto, indicó que se mantendrá firme haciendo periodismo y “ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”.

SEGUIR LEYENDO: