Durísima respuesta de Aristegui a Loret de Mola: “Trata de distraer y evadir su responsabilidad en el montaje”

Fotos: Graciela López/Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola responsabilizara, por medio de un video difundido en redes sociales, a la periodista Carmen Aristegui y a Julio Hernández “Astillero”, de impulsar la idea de que él fue partícipe directo y estaba enterado de que la detención de Israel Vallarta y quien entonces fuera su pareja de aquel momento, la francesa Florance Cassez, era un montaje, Aristegui le respondió.

Durante su noticiero de este martes, la periodista dijo que tras el careo que hubo el lunes entre Laura Barranco, Juan Manuel Magaña y Loret de Mola, este último subió a sus redes un video “sobreactuado, en donde nos responsabiliza a Julio Hernández López y a mí de lo que al final de cuentas es una conducta enteramente suya de la cuál debe responder, así que el periodista Loret de Mola ayer nos lanzó ese “dardo”, digámoslo así, para tratar de distraer y para tratar de evadir realmente lo que es una responsabilidad clarísima de su parte, ya no agrego más de voz de Laura Barranco, y ni hablar, hay que decirlo, pasó de ser Loret peoncito de Bernardo Gómez a ser peoncito de quien sabe quién”.

Y es que el lunes hubo un careo entre Laura Barranco, Juan Manuel Magaña y Loret de Mola, quienes laboraban en la empresa Televisa al momento en que se llevó a cabo la detención de Vallarta y Cassez, quienes fueron acusados de se líderes de una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco, y el cual resultó ser un montaje orquestado por las autoridades. Este se levó a cabo en diciembre de 2005.

Tras el careo, el periodista Carlos Loret de Mola subió un video a sus redes sociales, en el que dijo que luego de años de que se le acusara de ser parte del montaje, había vuelto a comparecer sobre dicho caso, además de un careo con sus dos ex compañeros de trabajo, los cuales, dijo, “han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi, y qué dijeron, una, Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses, y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena, Laura Barranco que llevaba años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la transmisión, alertándome que era un mensaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje”, dijo Loret de Mola.

Sobre Juan Manuel Magaña, quien fungía como jefe de información de la televisora a la hora de transmitirse la detención, dijo que aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que, por eso, no lo alertó de nada.

También dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha alentado la versión de que él estaba coludido con las autoridades para realizar el montaje, así como otros medios de comunicación. “Ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador, Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octaba, los youtubers, que han alentado esta mentira acusándome a mí”, mencionó.

Dijo que esto se debe a que el presidente y los suyos se han querido vengar, pues en los espacios periodísticos a su cargo se han dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y Martinazo, los contratos de su prima Felipa, las casas de Bartlett, las casas de Irma Eréndira Sandoval. “Para ellos el caso Cassez es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación”, dijo.

Laura Barranco responde

Luego del video difundido por Loret de Mola en sus redes sociales, su excompañera y también periodista Laura Barranco, respondió por medio de su cuenta de Twitter.

En este, agradeció los mensajes de respaldo que sus allegados le habían mandado, y mencionó que todo estaba bien y que como anticipó, el proceso penal dirime la acusación de secuestro de Israel Vallarta, mas no así, a los responsables frente al montaje. Dijo que, durante el careo, Loret de Mola reiteró su testimonio, y ella el suyo.

“Sorprende q no descarta nuestro intercambio d mensajes” (sic), mencionó en su cuenta de Twitter. También mencionó que Loret admitió que pudieron ocurrir, sin embargo, que no fue durante la transmisión. “Yo le precisé q fue durante el enlace q inició a las 7:20 am cuando a insistencia mía de “Carlos, para ya”, q se iba a meter en problemas serios como los q d hecho ya enfrenta, él me respondió “NO TE CALIENTES CAUTÍN” (sic).

Precisó, en otro de sus mensajes, que en el cuarto enlace que inició a las 7:40 de la mañana, con una duración de 9 minutos con 45 segundos, fue cuando Loret exhibió los rostros de Israel y Florence y convocó a los televidentes a que los denunciara. “Le advierto nuevamente q viola sus derechos humanos y q por el origen francés d ella el conflicto podía escalar” (sic).

Recuerda que el respondió que si no entendía que no le iba a hacer caso, pues era nota. “Ante esto primero guardó silencio, no pudo negarlo. Aunque sistemáticamente insistió en decir que reiteraba su dicho del pasado mes de octubre”.

Dijo que eso no tenía nada que ver con los que salió a decir en el video que subió a sus redes sociales, y dijo que Loret de Mola “es un hombre cuya carrera ha hecho de la mentira su columna vertebral. Su involucramiento sistemático en montajes es público y como profesional de la falsedad, intenta limpiar su cara con más mentiras”.

SEGUIR LEYENDO: