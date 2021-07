”No tienen tiempo”: Gutiérrez Müller criticó al INE por no promocionar consulta sobre expresidentes

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, invitó a los ciudadanos a participar en la Consulta Popular sobre la posibilidad de juzgar a expresidentes.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicóloga lanzó una crítica al Instituto Nacional Electoral (INE) por la poca promoción que se le ha dado al ejercicio democrático, por lo que decidió usar sus redes sociales y transmitir este importante mensaje.

En este sentido, señaló con cierta suspicacia que el organismo encabezado por Lorenzo Córdova no ha mostrado interés en informar a los mexicanos mayores de 18 años acerca de dónde votar o cuáles son los requisitos para hacerlo.

“El #INE necesita que lo ayudemos un poco a promover la consulta —aprobada por los tres poderes de la Unión. Parece que no tienen mucho tiempo para ocuparse de ella, o cierto desinterés en publicitarla en la mayoría del órgano colegiado. Espero que no sea así. Pero no informan mucho dónde votar porque, además, no se instalará la totalidad de casillas a las que estás acostumbrado. Por ejemplo, Colima solo tendrá 337 mesas receptoras y Campeche, 416”