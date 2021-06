Rescataron al perrito pug que se viralizó por estar abandonado bajo la lluvia en la Gustavo A. Madero

Perro pug abandonado (Video: TW @MundoPatitas)

La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) de la Ciudad de México informó sobre el rescate a un perrito pug que en días recientes se hizo viral por encontrarse aparentemente abandonado en el balcón de una casa ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“En seguimiento a una denuncia por hechos con apariencia del delito de actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, personal de la #FGJCDMX cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde ubicó y resguardó a un perro que supuestamente era maltratado”, mencionó el organismo gubernamental a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, ahondó en que la denuncia emitida por los ciudadanos señalaba que el animal se encontraba en situación de maltrato y que no recibía los cuidados necesarios para tener una vida digna.

“De acuerdo con la denuncia presentada por una asociación protectora de animales, desde hace aproximadamente tres meses, un perro pequeño, de la raza Pug, menor a un año de edad, se encontraba aparentemente en situación de abandono en el balcón exterior de una vivienda, expuesto a la intemperie y alimentado de manera ocasional”, dijo la institución.

La FGJCDMX añadió que tras analizar las pruebas, se procedió a catear el domicilio por parte de elementos de la Policía de Investigación, peritos y personal ministerial, quienes fueron los encargados de resguardar al perrito.

El perro no tenía signos de maltrato animal (Foto: @FiscaliaCDMX)

Después, el cachorro fue ingresado al Centro de Control Canino en Coyoacán, donde personal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), lo revisó y determinó que no presentaba signos de maltrato animal.

Cabe recordar que hace unos días, la asociación Mundo Patitas reportó, a través de sus redes sociales, la existencia de un perrito pug que se encontraba abandonado en un balcón, a pesar de la lluvia.

Fue en un video donde puede observarse al pequeño can sentado y recargado en una puerta a las afueras de una residencia. El sitio contaba con un barandal donde fácilmente podría caber el cuadrúpedo.

“Siempre habrá un perro bajo la lluvia, que me impida ser feliz. Así transcurre la vida de este pequeño en la alcaldía @GAM_xTi. Ya hay denuncia en @FiscaliaCDMX pero a nadie parece importarle”, señaló la asociación civil desde su Twitter.

Asimismo, la asociación publicó una serie de fotografías donde se podía apreciar el estado en el que se encontraba el animal, y exhortó a las autoridades para que hicieran lo necesario y lo resguardaran.

Una asociación civil denunció el hecho (Foto: Tw @MundoPatitas)

“Abandonado en un balcón. 1.En riesgo inminente de caer al vacío. 2.Rogando le dejen entrar a la casa. 3.Sin nada que le proteja del sol o lluvia. 4. Esperando ver alguna cara conocida. ¡En riesgo inminente! ¿Que esperan pa rescatarlo? @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein”, sentenció.

Ante esta situación, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y en viralizar el hecho. Asimismo mostraron su descontento por las condiciones en las que se encontraba viviendo el pug.

“Maldita gentuza HDP mal nacidos!! porque no actúan ya y rescatan a ese pobre perito!! Es una emergencia, pobrecito, que impotencia de no poder ir a sacarlo de ahí. Ojalá pronto lo rescaten y si lo logran, me apunto para adoptarlo, tengo uno igual, los adoro y son un amor”, externó una internauta.

