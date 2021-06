Abandonado y bajo la lluvia: así encontraron a un perrito pug en la alcaldía Gustavo A. Madero

El pug se encontraba abandonado bajo la lluvia (Video: TW @MundoPatitas)

Este sábado, la asociación Mundo Patitas reportó, a través de sus redes sociales, la existencia de un perrito pug que se encontraba abandonado en un balcón, a pesar de la lluvia.

Fue a través de un video donde puede observarse al pequeño can sentado y recargado en una puerta a las afueras de una residencia. El sitio contaba con un barandal donde fácilmente podría caber el cuadrúpedo.

“Siempre habrá un perro bajo la lluvia, que me impida ser feliz. Así transcurre la vida de este pequeño en la alcaldía @GAM_xTi. Ya hay denuncia en @FiscaliaCDMX pero a nadie parece importarle”, señaló la asociación civil desde su Twitter.

Asimismo, la asociación publicó una serie de fotografías donde se podía apreciar el estado en el que se encontraba el animal, y exhortó a las autoridades para que hicieran lo necesario y lo resguardaran.

“Abandonado en un balcón. 1.En riesgo inminente de caer al vacío. 2.Rogando le dejen entrar a la casa. 3.Sin nada que le proteja del sol o lluvia. 4. Esperando ver alguna cara conocida. ¡En riesgo inminente! ¿Que esperan pa rescatarlo? @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein”, sentenció.

Ante esta situación, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y en viralizar el hecho. Asimismo mostraron su descontento por las condiciones en las que se encontraba viviendo el pug.

“Maldita gentuza HDP mal nacidos!! porque no actúan ya y rescatan a ese pobre perito!! Es una emergencia, pobrecito, que impotencia de no poder ir a sacarlo de ahí. Ojalá pronto lo rescaten y si lo logran, me apunto para adoptarlo, tengo uno igual, los adoro y son un amor”, externó una internauta.

Por otra parte, los cibernautas también cuestionaron la nula respuesta de las autoridades capitalinas y solicitaron que se hiciera lo necesario prontamente.

“Es una vergüenza por parte de la autoridad no cumplir con frenar el maltrato, pero les recuerdo que se empieza con animales y termina con niños, aprendan a frenar la crueldad desde su inicio”, señaló otra cibernauta. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no se han posicionado sobre la situación.

Cabe recordar que, con el objetivo de brindar un trato digno y respetuoso a los animales sin importar su especie, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) anunció a mediados de abril que propondrá al Congreso capitalino una iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

por lo que toca temas como adopción responsable, animales en situación de calle, utilización de especies para la investigación científica e instalaciones para su resguardo.

“Incluimos una restricción para que animales vivos no se utilicen en disecciones y experimentos con fines en educación básica y hasta media superior”, detalló y recordó que existen formas virtuales de conocer los órganos de los animales.

Para la PAOT, el maltrato animal es un síntoma de un núcleo familiar perturbado y disfuncional, que suele estar asociado a la violencia doméstica y hasta de género, por lo que trabajan en colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en un protocolo para identificar estos delitos, pues aseguró que un 71% de las víctimas de violencia familiar reportan que sus agresores también han amenazado, lesionado o matado a sus animales de compañía.

