Alumnos y padres levantaron la voz contra la UNITEC por aumento de colegiaturas en pandemia (Foto: Twitter @UNITECMX / @JeonMagy)

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) enfrenta una nueva polémica, pues a través de las redes sociales fueron exhibidos por el aumento de sus colegiaturas en plena pandemia mundial por la enfermedad COVID-19.

A través de un comunicado, la comunidad estudiantil expresó la inconformidad general hacia la Universidad por el aumento de la colegiatura para el ciclo escolar c2-21(21-3), dirigido a las facultades de Administración, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingeniarías y Posgrados.

En el escrito, los alumnos expresaron que los padres, maestros y alumnos se vieron afectados por la pandemia, debido al impacto social y económico de una enfermedad como el SARS-CoV-2.



Incluso aseguraron que varias familias la pasaron mal, al grado de no poder solventar los estudios de sus hijos, mismos que se vieron orillados a dejar la escuela por tiempo indefinido o bien, buscar otras opciones educativas.

“Estamos a mitad de ciclo escolar y en medio de una pandemia a nivel mundial en donde no sólo padres, maestros sino también alumnos se vieron afectados debido al impacto que ha tenido sobre todo en nuestro país. Expresándolo alumnos, hubo padres de familia que no pudieron solventar más los gastos y se vieron en la necesidad de sacar a estudiantes para poder mantenerse en esta temporada, padres alumnos y maestros que además, se quedaron sin empleo, el cual era la fuente de ingreso para poder pagar una colegiatura o incluso varias, otros que no solo tuvieron afecto económico sino psicológico y decidieron dejar de estudiar, algunos otros tristemente están en la batalla y muchas que lamentablemente fallecieron”, escribieron.

Además, aseguraron entre sus reclamos que la institución cobra por un seguro de gastos médicos que, hasta el momento, muchos alumnos no lograron hacer válido a pesar de la situación que se vive en el país.

“UNITEC, nos cobras un seguro de gastos médicos el cual varios estudiantes no han podido hacer válido, que no se usa en la escuela ni mucho menos en casa y además haces un aumento de colegiatura que para ustedes probablemente es “poco” pero que para otros son pasajes, comida, internet, agua, luz”.



También refirieron que el lema de la institución es contrario a sus acciones, pues consideraron que cambiaron el “humanismo” por la atención de intereses económicos propios.

Por último, consideraron que entienden los problemas por lo que podría estar pasando la institución, pero no les parece un comportamiento empático, por lo que solicitaron una solución económica.

“El lema de la institución es “CIENCIA TECNICA CON HUMANISMO... Pero estas dejando de lado a toda la comunidad estudiantil solo por intereses económicos propios y donde preguntamos... Dónde está el humanismo? Entendemos la situación por la que pasa la institución; sin embargo, la institución no entiende la situación de la comunidad, es por esto que solicitamos que nos den una solución no solo empática si no también económica para quienes estamos haciendo el esfuerzo por impulsar al país con nuestros estudios”, finalizaron.

La manifestación se hizo a través de las redes sociales, gracias a hashtag (HT) #UNITECsinhumanismo, en el que resaltaron reclamos como “Ciencia y técnica pero sin humanismo”; “basta de aumentos a colegiaturas” o “basta de seguros médicos inservibles”.



Además, hubo diversas teorías en las que aseguraron, además, que la UNITEC aprovechó los exámenes finales para dar el anuncio y “así evitar que hiciéramos algo por miedo a afectar nuestras calificaciones, pero no es así, no permitiremos que dejes a varios alumnos sin la oportunidad de seguir estudiando”, aseguró la usuaria @alejand50795910.

Hasta el momento, la institución no ha dado un posicionamiento al respecto.

