Javier Corral: ruptura con el PAN y su sospechosa cercanía a la 4T

Javier Corral: su relación con el PAN y con AMLO (Fotoarte: Steve Allen)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua por el PAN, se ha visto en situaciones muy particulares en los últimos meses, esto porque el apoyo que recibe de Acción Nacional, el principal opositor a la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha menguado desde el inicio de las campañas electorales de este año.

Y es que el abogado de la Universidad de Occidente inició un proceso contra Maru Campos, gobernadora electa de la misma entidad por el blanquiazul, por su presunta relación con César Duarte en el caso conocido como la “Nómina Secreta”, la cual consistía en una red de sobornos a diversos funcionarios durante el gobierno local del priista para que pudiera operar impunemente los supuestos desfalcos al erario de Chihuahua.

Campos Galván fue señalada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de recibir 9 millones de pesos en sobornos durante su gestión como secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso local para aprobar la cuenta pública del gobernador por el PRI, César Duarte, sin observaciones de ningún tipo; sin embargo, con su llegada a la gubernatura en octubre de este año, ella tendrá fuero y difícilmente será procesada.

Javier Corral ha insistido con investigar a Maru Campos por su supuesta relación con César Duarte (Foto: Facebook / @MaruCamposG / Cuartoscuro)

Aunado a esto, las relaciones profesionales entre Corral Jurado y Marko Cortés, presidente nacional del PAN, no son las mejores. Al iniciar el proceso electoral 2021, Cortés Mendoza manifestó su total apoyo a la futura gobernadora, por lo que Javier Corral se distanció de la dirección del partido.

De hecho, para evitar “interpretaciones erróneas”, Corral le canceló a Cortés una reunión que tenían programada en enero de este año.

“No tuvimos el encuentro porque no quise, sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas. La noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo que el PAN defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo […] Me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello, yo no quiero prestarme a ninguna interpretación de nada que tenga que ver con (quien se ha asumido como) el principal defensor de ella”

Como si esto no fuera suficiente, en una editorial de Reporte Índigo publicada este miércoles 23 de junio, se asegura que Javier Corral “está en riesgo de ser expulsado de Acción Nacional”, esto porque el comité local del PAN en Ciudad Juárez inició un proceso contra el gobernador por apoyar a candidatos externos.

Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han mantenido cierta cercanía a pesar de sus diferencias (Foto: Gobierno de Chihuahua)

Sin embargo, Javier Corral ha utilizado bien sus cartas, y en una coyuntura política donde la oposición se lanza constantemente contra AMLO, la 4T y Morena, él ha logrado establecer lazos de diálogo con el presidente, gobiernos locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y miembros del gabinete de López Obrador, lo cual podría ayudar al ex senador a salir a flote en su trayectoria política.

En primer lugar, se debe de considerar que Javier Corral forma parte de la Alianza Federalista (AF), un conjunto de 10 gobernadores de los partidos opositores que exigen a la administración federal que se revise el llamado pacto fiscal, el cual establece las aportaciones de los estados a la federación y cuánto se les regresa para que puedan operar a nivel local.

También conocidos como los 10 gobernadores rebeldes, establecieron una agenda de crítica al gobierno de AMLO en materia de combate a la pandemia de COVID-19 y la implementación de sus recursos para paliar la inseguridad y la pobreza. Estas constantes críticas siempre fueron minimizadas por el jefe del ejecutivo federal y rechazó reunirse con cualquiera de ellos para tratar los temas que le querían imponer.

Javier Corral canceló una reunión con Marko Cortés por el caso de Campos Galván (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, Corral Jurado fue el único de los 10 que manifestó una actitud abierta al diálogo y la cooperación, lo cual se vio reflejado en noviembre y diciembre del 2020, cuando el gobernador de Chihuahua se reunió con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y, posteriormente ayudó al gobierno de Claudia Sheinbaum en el repunte de casos de SARS-CoV-2 en la Ciudad de México.

El 18 de noviembre, el gobierno de Chihuahua publicó un comunicado oficial, donde calificó como fructífera la reunión con Herrera Gutiérrez. “Como siempre, recibí una diligente atención de su parte”, describió Javier Corral. “El día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo muy productiva con el gobernador de Chihuahua”, agregó el secretario de Hacienda.

El mes siguiente, por el repunte alarmante de casos del nuevo coronavirus en la capital nacional, se implementó la Operación Chapultepec, la cual consistió en redoblar esfuerzos en la CDMX para aumentar la capacidad de respuesta por parte de las autoridades sanitarias ante la pandemia. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno de Chihuahua y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coordinaron y sumaron esfuerzos para ayudar a los habitantes de la capital ante el brote.

Javier Corral y Arturo Herrera se reunieron en Chihuahua (Foto. Twitter / @ArturoHerrera_G)

Particularmente, Javier Corral envió el Hospital Móvil de Chihuahua a la Ciudad de México, con 7.3 toneladas de material que integra el Centro de Operaciones para Atención de Contingencias (COPAC).

En marzo del 2021, Corral Jurado acudió a la ceremonia privada con motivo de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, celebrado al interior de Palacio Nacional, signo que pudo marcar un precedente en la comunicación entre el gobierno local de Chihuahua con el federal.

“Acudí al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente López Obrador para blindar los comicios de injerencias indebidas. En el gobierno de Chihuahua ha sido nuestra norma de conducta. El acuerdo debe involucrar también al gobierno de México y tener al INE como su garante”, publicó Javier Corral en sus redes sociales el 23 de marzo.

Javier Corral y Arturo Herrera se volvieron a reunir, pero ahora fue en la CDMX (Foto: Twitter / @ArturoHerrera_G)

Finalmente, este miércoles, Corral tuvo dos encuentros relacionados con la administración de AMLO. El primero de ellos fue con Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, con quien se revisó las líneas de crédito del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua. Asimismo, calificó el encuentro como “cálido, profesional y sincero”. Y el segundo fue nuevamente con Arturo Herrera, quien agradeció la visita del gobernador a su despacho a pocas semanas de asumir la gubernatura del Banco de México (Banxico).

“Me dio muchísimo gusto recibir a Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Él termina su periodo en unos cuantos meses (y yo en unas cuantas semanas). A lo largo de casi 3 años hemos construido una relación cordial y de confianza. En lo personal le tengo un gran afecto”, escribió el economista de la UAM en su cuenta oficial de Twitter.

En otras palabras, el gobernador del estado grande de México ha mantenido un esquema de gobernabilidad en su administración gracias a sus habilidades pragmáticas para establecer vínculos con el gobierno federal, aún a pesar que su militancia histórica en el PAN esté en riesgo.

