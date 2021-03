De la Alianza Federalista al Acuerdo Nacional por la Democracia: Javier Corral firmó la paz con el gobierno de AMLO

Javier Corral y AMLO suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia (Foto: Cuartoscuro)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acudió a la ceremonia privada con motivo de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, celebrado al interior de Palacio Nacional, signo que podría marcar un precedente en la comunicación entre el gobierno local y federal, después de constantes negativas derivadas de las críticas enunciadas por la Alianza Federalista (AF), organización a la que pertenece el panista.

“Acudí al Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente López Obrador para blindar los comicios de injerencias indebidas. En el gobierno de Chihuahua ha sido nuestra norma de conducta. El acuerdo debe involucrar también al gobierno de México y tener al INE como su garante”, publicó Corral Jurado en sus redes sociales este martes 23 de marzo.

El ánimo de cooperación y diálogo fue enmarcado por los asistentes. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en sus plataformas digitales que esto realza el compromiso de todos los niveles de gobierno para tener un proceso electoral libre. Cabe recordar que el próximo domingo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones intermedias de la administración de López Obrador, en las cuales se renovará toda la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se disputarán 15 gubernaturas.

“Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, escribió el político tabasqueño en su cuenta de Twitter.

Bajo esta misma óptica, el jefe del ejecutivo federal reforzó su discurso demócrata durante la conferencia de prensa matutina de este martes y para presentar su postura, el mandatario rescató al ex presidente de México asesinado, Francisco I. Madero.

“Yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero les escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección, para recomendarles que se respetara el voto, que no se cometiera fraude y eso es lo que estamos ahora haciendo”, pronunció durante la mañanera.

En cuanto a Javier Corral, esto representa un avance hacia el diálogo con el gobierno federal, ya que desde su adscripción a la Alianza Federalista, la presidencia y los también conocidos como los “Gobernadores Rebeldes”, han confrontado ideas y descalificaciones con la finalidad de poner sobre la mesa de diálogo el pacto federal.

Aunado a esto, se debe de tomar en cuenta el distanciamiento que ha tenido Javier Corral tanto con su partido, el PAN, como con la AF. Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) sacó a la luz que busca el desafuero del gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Cabeza de Vaca, por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico, tanto Corral Jurado como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, explicaron que el gobernador de Tamaulipas no cuenta con el respaldo total de la AF, pero que confían en la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero y en el Estado de derecho, por lo que confían en un resultado justo al finalizar el proceso señalado.

Asimismo, la postulación de Maru Campos como candidata por el PAN para la gubernatura de Chihuahua, marcó un parteaguas al interior del blanquiazul. Esto porque Campos Galván está señalada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por estar presuntamente coludida con César Duarte, ex gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un esquema de sobornos conocido como la “Nómina Secreta”.

De acuerdo con las pesquisas del operativo Justicia para Chihuahua, la ahora candidata recibió 10.4 millones de pesos provenientes del erario local, cuya finalidad era comprar la voluntad de Campos respecto a las acciones de fraude cometidas por Duarte Jáquez. Actualmente, César Duarte está preso en Florida, Estados Unidos, esperando ser extraditado a México para iniciar el juicio en su contra por los 21 cargos que tiene por su presunta responsabilidad en delitos como desvío de recursos, corrupción y peculado.

Es en este panorama donde Javier Corral se alejó de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, pues el gobernador canceló una reunión al líder de su partido para evitar “interpretaciones erróneas”.

“No tuvimos el encuentro porque no quise, sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas. La noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo que el PAN defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo […] Me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello, yo no quiero prestarme a ninguna interpretación de nada que tenga que ver con (quien se ha asumido como) el principal defensor de ella”, explicó poniendo por delante la credibilidad de la FGE de Chihuahua.

