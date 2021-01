Fractura en el PAN: Javier Corral canceló reunión con Marko Cortés por candidata relacionada con César Duarte

Marko Cortés no se reunió con Javier Corral por la selección de Maru Campos como candidata a la gubernatura de Chihuahua (Foto: Cuartoscuro)

El conflicto interno del Partido Acción Nacional (PAN) por la elección de María Eugenia Campos como candidata a la gubernatura de Chihuahua sigue dando de qué hablar. Ahora fue Javier Corral quien abonó a los desplantes contra Marko Cortés, presidente nacional del blanquiazul, pues dado los avances de las investigaciones en el operativo Justicia para Chihuahua, el mandatario local optó por no reunirse con Cortés Mendoza.

Y es que Corral Jurado declaró ante la prensa local que dicha reunión podría estar sujeta a “interpretaciones erróneas” , ya que el presidente nacional del partido político aseguró que defenderá a Campos Galván de los señalamientos en su contra respecto a verse presuntamente beneficiada de sobornos emitidos por César Duarte , ex gobernador de Chihuahua investigado por 21 cargos de corrupción .

De acuerdo con la investigación judicial promovida por Javier Corral, cuando el ex militante del PRI gobernaba, estableció una red de corrupción en la entidad, la cual se dedicó a comprar voluntades y simpatías de distintos funcionarios públicos sin importar el partido en el que militen. De entre los nombres que se revelaron a la prensa, que supuestamente se vieron beneficiados por la llamada “Nómina Secreta” de Duarte, está el de Maru Campos, motivo por el cual el gobernador del PAN decidió no reunirse con Marko Cortés.

“ No tuvimos el encuentro porque no quise , sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas. La noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo que el PAN defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo […] Me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello, yo no quiero prestarme a ninguna interpretación de nada que tenga que ver con (quien se ha asumido como) el principal defensor de ella ”, explicó poniendo por delante la credibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

En este sentido, Corral Jurado insistió en que no se quiere ver vinculado de ninguna manera para no dejar cabida a la especulación de su postura en el caso, pues el seguimiento al caso Duarte Jáquez representa un desfalco de miles de millones de pesos al erario del estado. Aunado a esto, la reunión también podría tener la interpretación de que el gobernador estableció alguna negociación con Cortés Mendoza y esto podría afectar la impresión que tiene con la ciudadanía.

“Yo no quería, ni quiero generar ninguna duda, a ni un solo ciudadano, de mi actuar en este tema, porque he dicho que no vamos a negociar la ley por ningún motivo ”, abundó. Como si esto no fuera suficiente, cuando se le preguntó la opinión que le merece la selección de Campos como candidata a la gubernatura el dijo que ”es imprudente por lo menos, pero ya ellos (la dirigencia del PAN) tendrán sus justificaciones”, cerró.

Esto abona a la serie de fisuras manifestadas en el partido político, pues Gustavo Madero, senador panista con licencia, informó a la opinión pública que no será coordinador del Grupo Parlamentario del partido, esto por un incumplimiento de Marko Cortés en la asignación de candidatos para la presidencia municipal de la capital de Chihuahua.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, explicó en su cuenta oficial de Twitter.

Esto porque Madero Muñoz había participado como precandidato para la gubernatura de Chihuahua; sin embargo, la militancia decidió que el mejor perfil es el de Maru Campos, motivo por el cual, la facción perdedora estableció un acuerdo con el líder del partido para definir candidato del próximo presidente municipal en Chihuahua, pero, de acuerdo con lo publicado por el político, esto no ocurrió.

