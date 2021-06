Jorge Comas, ex jugador de Veracruz, recibió dos años de prisión preventiva por golpiza a mujeres

Jorge Comas jugó para Veracruz entre 1989 y 1994 (Foto: Twitter @xeudeportes)

Jorge Comas, exgoleador de los Tiburones Rojos de Veracruz, fue vinculado a proceso este 16 de junio, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. El motivo de su proceso es la presunta agresión a tres mujeres, misma que se catalogó dentro del delito de violencia de género y por el cual deberá cumplir con dos años de prisión preventiva justificada.

“Dentro del Proceso Penal 503/2021, fue vinculado a proceso y le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, como resultado de la actuación de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas.

Se le finca la responsabilidad penal por el delito de violencia de género en la modalidad de física o psicológica en agravio de L.M.V.M, S.S.L y C.S.R., asó como por lesiones dolosas en agravio de LM.V.M”, se lee en el comunicado. Además, el Juez de Control determinó el periodo de tres meses para desarrollar la investigación complementaria.

Antes de llegar a México jugó para Boca Juniors (Foto: Twitter / @BOCASENIORS4)

El 4 de junio de 2021 diversos medios reportaron la detención del referente argentino por parte de elementos adscritos a la Policía Ministerial de Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con información de la institución, referida por el medio ESPN, los policías acudieron a un condominio en Playa de Oro, dos días antes, cuando algunas vecinas denunciaron agresiones físicas por parte del hombre de 60 años.

De acuerdo con el testimonio de Lidia, la vecina de 58 años agredida, Comas la agredió sin motivo aparente. “Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo. Se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes. Me agarró con la mano en puño y me golpeó cuantas veces quiso con una furia y una saña terrible. Yo veía la rabia en su cara, pero yo no sabía por qué. Yo traía los lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”, contó a Imagen Televisión.

Al notar los gritos de la mujer, otra vecina identificada como Miriam acudió a su auxilio. Según el testimonio rescatado por Excélsior, la mujer logró levantarse y subir al coche de la residente para escapar. A pesar de ello, el exfutbolista corrió detrás del automóvil para alcanzarlas, pero no lo consiguió.

En su primera temporada en México se convirtió en campeón de goleo (Foto: Facebook/Republica Deportiva)

Los policías acudieron al lugar, pero fueron agredidos por Comas. La acción impidió su detención, pero dos días después volvieron para aprehenderlo por ultrajes a la autoridad. De acuerdo con el medio, por dicho delito le fueron imputados dos años de prisión preventiva.

Lidia señaló que no fue la primera vez que el exfutbolista tuvo conflictos con los vecinos, pues “esto es una constante. Siempre está en estado inconveniente, siempre está insultando a quien sea. A todos los conserjes que han llegado a trabajar aquí los ha amenazado, golpeado, corrido. Ya nadie quiere venir a trabajar aquí por miedo a que este señor se les vaya encima sin ton ni son”, declaró.

Velez Sarsfield fue el segundo equipo en su carrera profesinal (Foto: Facebook/Velez mundial(

Además, en años anteriores llegó a ser puesto a disposición de las autoridades. En 2012 fue detenido por agredir y amenazar a un reportero de la entidad. Cuatro años después ocurrió lo mismo, aunque fue por agredir a una persona que acudió a un reconocido restaurante veracruzano.

Jorge Comas llegó al conjunto de los Tiburones Rojos en 1989. En esa temporada se convirtió en campeón de goleo. Años antes tuvo paso por Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Colón, equipo con el que también se retiró en el año de 1994.

