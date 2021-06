Jorge Comas, histórico del Veracruz, fue arrestado por golpiza a anciana

162

El exjugador Jorge Comas fue arrestado por elementos de la Policía Ministerial de Boca del Río luego de ser denunciado por presunta agresión a su vecina, una mujer de la tercera edad.

La misma institución policial confirmó que el argentino fue puesto en custodia. Pero fueron vecinas de un condominio ubicado en Playa de Oro, Boca del Río, quienes informaron que Comas de 60 años, fue llevado a las instalaciones de la Policía Ministerial.

Según medios locales, como El Dictamen, una de las denunciantes es la señora Sabrina Mariana, vecina del condominio Corsario, del municipio de Boca del Río, la que señaló que desde hace 6 meses ha sido víctima de abusos y maltratos por parte del ex futbolista.

En septiembre de 2012 ya había sido detenido por presunta agresión y amenazas a un reportero de la entidad veracruzana, por lo que elementos de la Secretaría de Marina y trasladado al Ministerio Público lo detuvieron.

(Archivo)

De igual forma, en 2016 fue detenido por presunta agresión a una persona dentro de un restaurante popular en la ciudad de Veracruz. El video de su arresto circuló en las redes sociales y fue motivo de varias discusiones.

En el caso más reciente, la agraviada es Lidia Villagomez, una mujer de la tercera edad que fue golpeada por Jorge Comas pues presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Todos los detalles se encuentran en la denuncia que ya forma parte de la carpeta de investigación.

En una entrevista de Imagen Noticias la señora Villagomez relató lo sucedido: “Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo se estrella el vaso y se me viene encima los golpes me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara la muina pero yo no sabía porque, yo traía mis lentes puestos me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”.

Al poco tiempo llegó al lugar de los hechos otra vecina, Miriam Vallejo: “Oigo los gritos de ella me apaniqué horrible y lo único que hice fue agarrar y poderme salir porque dijo o grabo o le habló a la policía o qué hago, agarré y me salí porque yo lo veía impresionantemente como le daba los golpes era un terror que me entró en ese momento y me imaginé lo peor y oyendo los gritos de ella”.

162

Así fue como el exfutbolista argentino fue arrestado el 4 de junio, por el delito injurias a la autoridad, ya que también golpeó a los policías que respondieron a la llamada de sus vecinos.

El exfutbolista fue condenado a 2 años de prisión preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad, aún falta el juicio por las agresiones; sin embargo, las vecinos temen que salga libre, o que la afición que aún lo sigue decida vengarse por considerarlo un ídolo de los 80s.

El excentrocampista argentino llegó a México en 1989 con los Tiburones Rojos del Veracruz y se marchó en 1994 para retirarse en Colón. Con los escualos se ganó el cariño del público por sus más de 80 goles con la casaca del Puerto.

SEGUIR LEYENDO: