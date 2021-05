Dentro de un coche y con amigos: así es el mapache fiestero de Chihuahua que se hizo viral en redes

La imagen se hizo viral en poco tiempo (Foto: TW @ChicaQuesos)

Esta vez un simpático mapache fiestero robó las risas y corazones de usuarios de redes sociales, pues se viralizó una fotografía en la que el pequeño mamífero se encuentra dentro de un automóvil en Chihuahua acompañando a unos cuantos jóvenes que están bebiendo.

“Ayer vi un mapache agarrando la peda en un semáforo y les juro que mi día mejoró un 400%”, señala el tuit original que actualmente cuenta con más de 58 mil me gusta y 5 mil 543 retuits.

En las imágenes compartidas se puede identificar a cuatro personas jóvenes conviviendo, uno de ellos lleva un vaso rojo en la mano y detrás de él se puede observar al mapache viendo fijamente el contenido del recipiente.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y aunque para algunos fue graciosa la escena, otros más destacaron que no era una situación cómica, ya que ese tipo de animales no deberían ser mascotas.

“Híjole, no me da risa ni se me hace chido que lo tengan de mascota y menos que lo traigan en la peda” externó una usuaria.

el joven se identificó como quien manejaba el automóvil (Foto: TW @hectorlazo96)

“No sabemos las condiciones bajo las que llegó a esa situación, lamentablemente en las ciudades mandan a matar a esta clase de animales por la “mala imagen” que dan, y si él se está sacrificando por darle los cuidados adecuados a su mascota y amigo, pues “chido”” dijo alguien más.

Otros más compararon al animal con “Rocket”, uno de los icónicos personajes de la película Guardianes de la Galaxia del universo Marvel y ahondaron en que se merecía un descanso “después de salvar al universo”.

En otro giro de la historia, el cibernauta Héctor Lazo (hectorlazo96) dijo que él era quien iba manejando el automóvil y mostró una foto con el mapache. Además de subir un video en donde se ve al animal con una pechera negra jugando en el piso con un pollo de juguete.

Posteriormente, la mujer que fotografió en primera instancia el suceso se comunicó con el aparente conocido del animal y después subió a su cuenta personal un audiovisual en donde está jugando con el mamífero y destacó que era hembra.

“Amigxs conocí a la mapache (es niña, okkkk?)”, se puede leer en su perfil.

la joven que capturó el momento pudo conocer a la mapache(Foto: TW @ChicaQuesos)

Cabe recordar que los mapaches son el animal más grande de la familia Procyonidae, con un promedio de entre 24 y 38 pulgadas de largo y un peso de entre 14 y 23 libras o más. Son nativos de América del Norte y se pueden encontrar en todo Estados Unidos, excepto en partes de las Montañas Rocosas y estados del suroeste como Nevada, Utah y Arizona.

Los mapaches también se encuentran en algunas regiones de Canadá, México y las partes más al norte de América del Sur. También tienen una presencia significativa en países como Alemania, Rusia y Japón.

Estos animales son omnívoros y oportunistas y consumen una amplia variedad de alimentos. Su dieta consiste principalmente en invertebrados y alimentos vegetales, aunque a menudo hurgan en la basura de áreas urbanas.

Tienen parches característicos de pelaje negro alrededor de los ojos, que algunos científicos piensan que pueden ayudar a reducir el deslumbramiento y mejorar su capacidad para ver de noche. Otro rasgo característico es la cola, que está rodeada por entre cinco y diez bandas negras.

