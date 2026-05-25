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Alcalde de Morelia critica falta de apoyo federal a policías locales ante violencia en la entidad

El edil Alfonso Martínez aseguró que los operativos federales sólo contienen temporalmente la inseguridad y advirtió que los municipios enfrentan solos la mayor carga en materia de seguridad pública

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El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante un evento en el Centro Administrativo de Morelia, este lunes. (Crédito: facebook|Alfonso Martínez Alcázar﻿)
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante un evento en el Centro Administrativo de Morelia, este lunes. (Crédito: facebook|Alfonso Martínez Alcázar﻿)

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que las estrategias de seguridad impulsadas por el gobierno federal serán insuficientes si no se fortalecen las policías municipales del país, al considerar que los operativos federales sólo generan resultados temporales mientras permanecen desplegados en los territorios.

Durante una entrevista realizada por medios locales este lunes en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el edil señaló que las reuniones de coordinación y los acuerdos entre autoridades federales, estatales y municipales no resolverán el problema de seguridad pública sin apoyo directo a las corporaciones locales.

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Estas declaraciones del alcalde se dan después del encuentro sostenido recientemente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su visita a la capital michoacana.

“Tenemos muchas reuniones por delante, pero de nada van a servir si no se fortalece y apoya, desde la Federación, a las policías locales, sostuvo el presidente municipal.

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Martínez Alcázar afirmó que programas como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia funcionan únicamente como medidas temporales que permiten disminuir los índices delictivos mientras las fuerzas federales permanecen en la entidad.

El edil señaló que las policías municipales cuentan con ventajas operativas que no tienen las fuerzas federales: conocimiento territorial y cercanía con la población. (Crédito: Facebook | Alfonso Martínez Alcázar)
El edil señaló que las policías municipales cuentan con ventajas operativas que no tienen las fuerzas federales: conocimiento territorial y cercanía con la población. (Crédito: Facebook | Alfonso Martínez Alcázar)

“Es una aspirina: quita el dolor y alivia, pero no resuelve”, expresó al referirse a la presencia de corporaciones federales en tareas de seguridad.

El alcalde sostuvo que las policías municipales cuentan con ventajas operativas que no tienen las fuerzas federales, debido a su conocimiento territorial y cercanía con la población.

“Cada policía municipal sabe cómo llegar a los diferentes sitios de la ciudad, las vías más rápidas y los horarios según su complejidad”, explicó.

El edil reiteró que los municipios han asumido gran parte de la carga operativa en materia de seguridad, pese a que, dijo, no reciben el respaldo suficiente para fortalecer equipamiento, capacitación y capacidades institucionales.

Martínez Alcázar también señaló que, pese a los bajos niveles de confianza que registran las policías municipales en encuestas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corporación de Morelia ha mostrado avances en percepción ciudadana y confianza pública.

Según indicó, la Policía de Morelia incrementó cerca de 16 por ciento sus niveles de confianza entre la población.

La Policía de Morelia va bien, va avanzando”, sostuvo el alcalde, quien además pidió a los agentes extremar precauciones durante sus labores debido a los riesgos que enfrentan por ser identificables ante grupos criminales.

Durante la reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes realizada en Morelia, el presidente municipal aseguró que la seguridad pública fue uno de los principales temas de preocupación entre gobiernos locales del país.

En ese encuentro, explicó, se intercambiaron modelos y experiencias sobre prevención del delito y vigilancia urbana. Entre las propuestas presentadas por Morelia destacó el esquema de justicia cívica y el sistema de videovigilancia desarrollado por la Policía municipal.

Martínez Alcázar afirmó que una cotización inicial contemplaba una inversión de 300 millones de pesos para instalar 600 cámaras de vigilancia; sin embargo, aseguró que el gobierno local logró colocar mil 800 cámaras con una inversión de 24 millones de pesos mediante un modelo propio desarrollado por la corporación municipal.

El alcalde señaló que el sistema implementado en Morelia ha sido replicado por otras ciudades del país y adelantó que el municipio analiza nuevas estrategias de seguridad observadas en otras entidades para adaptarlas posteriormente a la capital michoacana.

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