México

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

El actor celebró entre gritos y nervios la décima estrella cementera, mientras miles de aficionados desataron la fiesta en calles y redes sociales

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La cruzazuleada no perdonó en redes: tras la eliminación de Cruz Azul a manos del América, los memes inundaron internet. (Redes sociales)
Eugenio Derbez emociona a fanáticos del Cruz Azul con su reacción viral tras el campeonato del Clausura 2026. - (Redes sociales)

La locura celeste llegó hasta Eugenio Derbez. El actor celebró con euforia el campeonato de Cruz Azul luego de que la Máquina conquistara el Clausura 2026 frente a Pumas.

A través de un video publicado en redes sociales, el intérprete dejó salir toda la pasión futbolera que durante años convirtió en sello distintivo de Ludovico P.Luche.

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La reacción rápidamente se volvió viral entre seguidores del club y fanáticos de La Familia P.Luche, quienes identificaron de inmediato el tono exagerado y emocional que hizo famoso al personaje. Entre risas y gritos, Derbez mostró incredulidad por el triunfo cementero después de una final marcada por la tensión y el dramatismo.

“Ganó papá, ganó Ludovico Peluche, ganó el Cruz Azul”, dijo el actor en el clip que compartió tras el silbatazo final. La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados por aficionados que celebraron tanto el campeonato como el regreso simbólico del personaje.

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Ludovico P.Luche volvió a aparecer en plena celebración

Eugenio Derbez celebra que ganó el Cruz Azul

La pasión de Ludovico P.Luche por Cruz Azul es uno de los rasgos más recordados de la serie creada por Eugenio Derbez. Durante años, el personaje convirtió al club en parte esencial de su personalidad entre camisetas, referencias y reacciones exageradas.

Por eso, el festejo del actor despertó nostalgia entre quienes crecieron viendo a Ludovico sufrir y celebrar con cada partido de la Máquina. “No tengo palabras”, se escucha decir en el video antes de lanzar un efusivo “¡Venga, arriba la máquina!”.

Las imágenes provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios aseguraron que el personaje “revivió” tras el campeonato cementero. Muchos incluso señalaron que la reacción de Derbez representó el sentir de toda la afición azul.

La fiesta de Cruz Azul invadió las calles y redes sociales

Cruz Azul
El festejo se extendió hasta Paseo de la Reforma, donde cientos de aficionados celebraron el nuevo título. (CUARTOSCURO)

Tras el campeonato, miles de aficionados salieron a celebrar en distintos puntos de la Ciudad de México. El Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma se llenaron de banderas, cánticos y camisetas celestes tras la obtención de la décima estrella.

Mientras los jugadores y el cuerpo técnico festejaban sobre la cancha, las redes sociales se inundaron de videos, memes y mensajes de euforia. Entre todos ellos, la reacción de Eugenio Derbez destacó como una de las más comentadas de la noche.

Con gritos, nervios y frases que recordaron a Ludovico P.Luche, el actor terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados de la celebración cementera.

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