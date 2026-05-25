México

No viene ningún diluvio: esto es lo que realmente dice el Meteorológico Nacional sobre las lluvias para hoy lunes 25 de mayo

Las lluvias más fuertes se concentrarán en estados del sur y sureste, mientras que en el centro del país se prevén chubascos y tormentas aisladas

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Calle urbana de México con agua marrón cubriendo la calzada hasta los neumáticos de los coches. Personas con impermeables caminan y un edificio histórico se ve al fondo.
Peatones se abren paso entre las aguas de una calle inundada en el centro de México, con vehículos parcialmente sumergidos y edificios históricos de fondo, tras un diluvio sin precedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en algunos medios han comenzado a circular mensajes alarmistas sobre un supuesto “diluvio” en México este lunes 25 de mayo, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no habla de un fenómeno extraordinario generalizado, sino de lluvias intensas focalizadas en algunas regiones del país y precipitaciones moderadas en otras zonas, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el organismo dependiente de la Conagua, las lluvias más fuertes se concentrarán principalmente en estados del sur y sureste, mientras que en el centro del país se prevén chubascos y tormentas aisladas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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¿Dónde lloverá más este lunes 25 de mayo?

El pronóstico del SMN indica que habrá lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Oaxaca y Chiapas, entidades donde sí existe riesgo de deslaves, incremento de ríos y encharcamientos importantes.

Además, se esperan lluvias muy fuertes y fuertes en otras entidades del país debido a la combinación de canales de baja presión, humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica.

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Sin embargo, el reporte oficial no menciona un “diluvio” nacional ni una tormenta fuera de lo habitual para esta temporada previa al inicio formal del periodo de lluvias y ciclones tropicales.

¿Qué pasará en CDMX y el Valle de México?

Para la CDMX y el Estado de México, el pronóstico contempla ambiente cálido durante el día y aumento de nubosidad por la tarde. También se esperan lluvias y chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital del país oscilará entre 26 y 28 grados, mientras que los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Especialistas señalan que estas condiciones son típicas de la transición hacia la temporada de lluvias, por lo que recomiendan mantenerse atentos a avisos oficiales, pero evitar compartir información exagerada o sin sustento.

El Meteorológico sí advierte riesgos, pero localizados

El organismo federal alertó que las lluvias fuertes podrían ocasionar en algunas zonas:

  • Encharcamientos
  • Inundaciones
  • Deslaves
  • Caída de árboles o anuncios
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos

No obstante, los riesgos dependen de cada región y no significan que todo el país enfrentará condiciones extremas al mismo tiempo.

¿Por qué hay tanta lluvia en México?

El incremento de precipitaciones se debe a varios sistemas atmosféricos activos sobre el territorio nacional, entre ellos canales de baja presión y el ingreso constante de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México.

Además, mayo suele marcar el comienzo del periodo de tormentas más frecuentes en varias regiones del país, especialmente en el centro, sur y sureste de México.

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