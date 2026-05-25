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Jugadores de Cruz Azul le cantan a Pumas el campeonato durante su festejo: “En donde están, en dónde están..”

Durante los festejos, los cementeros protagonizaron un momento particular al dedicarle a los auriazules una canción sarcástica

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Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)
Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)

Cruz Azul se consagró campeón del torneo Clausura 2026 tras imponerse a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, cerrando una espera de 5 años para su afición con el décimo título de su historia. El desenlace de la final estuvo marcado por un cierre intenso: una anotación de Robert Morales, un autogol de Rubén Duarte y un tanto de Rodolfo Rotondi en tiempo de compensación sellaron la victoria cementera como visitantes.

La definición dejó a los seguidores de los Pumas en silencio, mientras los aficionados de Cruz Azul y sus futbolistas desataron la euforia sobre el césped de Ciudad Universitaria. Las celebraciones del equipo campeón se vieron acompañadas por abucheos y cantos hostiles de la tribuna auriazul, que no asimiló de buen modo el desenlace del torneo.

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Reacciones y ambiente tras la final

Durante los festejos, los jugadores de Cruz Azul protagonizaron un momento particular al dedicarle a los Pumas una canción sarcástica: “En dónde están, en dónde están, esos gatitos que nos iban a ganar”. El cántico resonó en pleno campo, intensificando el ambiente tenso y la rivalidad entre ambos clubes.

Cabe señalar que la rivalidad entre celestes y auriazules se había acentuado aún más durante la semana previa al partido, cuando surgieron declaraciones polémicas de jugadores de ambas instituciones. Esos comentarios alimentaron la tensión y elevaron las expectativas para la final, que terminó decidiéndose en los últimos minutos.

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Un grupo de hombres, identificados como miembros del equipo Cruz Azul, celebra un campeonato. Llevan camisetas azules, algunas con la palabra 'CAMPEÓN' y el logo 'CEMENTO CRUZ AZUL'. Algunos tienen medallas al cuello y coronas. Varias personas registran el evento con teléfonos móviles y una cámara profesional. Se observa un niño entre los presentes. La celebración incluye un mensaje en pantalla que alude a un equipo rival.

Un momento destacado de la celebración de la Máquina

Un momento destacado durante la celebración de Cruz Azul ocurrió cuando Víctor Velázquez, presidente de la institución, tomó el micrófono y dirigió un mensaje especial a Rodolfo Rotondi, asegurando que merecía el título más que nadie. “Este cabrón. Este cabrón hoy se la merecía. Y sabes, por alguien que te quiso mucho”. Estas palabras reflejaron el reconocimiento del club hacia el futbolista, quien logró superar momentos difíciles.

El trayecto de Rotondi con la camiseta celeste ha estado marcado tanto por éxitos como por episodios de fuerte crítica. Aunque actualmente se ha consolidado como pieza fundamental para el equipo, en el pasado reciente fue señalado por errores en instancias determinantes.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante la final del Clausura 2024, Rotondi fue protagonista de un penal sobre Israel Reyes, sancionado por el árbitro Marco Antonio Ortiz. La jugada generó opiniones divididas: algunos consideraron que no debió marcarse, mientras otros defendieron la decisión arbitral. La ejecución de Henry Martín otorgó el título al América.

La segunda acción polémica tuvo lugar en las semifinales del Apertura 2024. Rotondi cometió una falta en el área sobre Erick Sánchez, lo que permitió a América avanzar a la final y posteriormente consagrarse tricampeón. Estos errores provocaron críticas y motivaron a varios aficionados a pedir su salida del equipo.

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