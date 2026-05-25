México

PRI acusa que hijo de AMLO deja Morena para evitar otra derrota como en Durango

Tras la renuncia de Andy López Beltrán a Morena, el PRI no tardó en reaccionar y lo acusó de huir antes de una nueva derrota electoral en Coahuila

Guardar
Google icon
La reacción del partido tricolor surge poco después de la confirmación de la renuncia, destacando el momento en que ocurre y sugiriendo que se relaciona con resultados electorales recientes y movimientos internos en el partido oficialista. (Infobae-Itzallana)
La reacción del partido tricolor surge poco después de la confirmación de la renuncia, destacando el momento en que ocurre y sugiriendo que se relaciona con resultados electorales recientes y movimientos internos en el partido oficialista. (Infobae-Itzallana)

Apenas Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, confirmó su salida de la Secretaría de Organización de Morena, el PRI sacó su artillería más afilada. Sin rodeos ni diplomacia, el partido tricolor lanzó una crítica que rápidamente se convirtió en el comentario político del día.

“Es curioso que Andy López Beltrán renunciara días antes de la elección en Coahuila”, señaló el PRI. El remate no se hizo esperar: “Al parecer no quiere ‘manchar’ su trayectoria política con otra derrota como la de Durango.”

PUBLICIDAD

Pocas veces la oposición había encontrado un momento tan oportuno para golpear.

¿Por qué Durango duele tanto?

La mención no es gratuita. En 2025, López Beltrán fungió como operador político de Morena en Durango, un proceso electoral que terminó en fracaso rotundo: el partido guinda no logró ganar ni el Congreso local ni la capital del estado, ante una sólida alianza del PRIAN.

PUBLICIDAD

Ese resultado dejó huella. Y ahora, con las elecciones de Coahuila a la vuelta de la esquina —donde Morena busca por primera vez la mayoría calificada en el Congreso local— la salida de “Andy” justo antes del arranque genera una pregunta incómoda que el PRI no dudó en hacer pública:

¿Se va porque quiere o porque no quiere perder?

La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)
La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)

El timing que nadie puede ignorar

La renuncia de López Beltrán no llegó de la nada. Desde finales de 2025, analistas y medios especializados anticipaban su salida tras tensiones internas dentro de Morena. Sin embargo, que la confirmación llegara días antes de Coahuila le dio municiones perfectas a la oposición.

Para el PRI, la lectura es simple: el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador prefiere refugiarse en Tabasco —donde buscará una diputación federal— antes que asumir el costo político de un posible tropiezo más.

Morena cierra filas y lo despide con calidez

Mientras la oposición afilaba sus críticas, al interior de Morena el tono fue completamente distinto. La presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, respondió con un mensaje que sorprendió por su calidez:

“Me quedo siempre con tu amistad, la confianza y el compañerismo construidos a lo largo del camino.”

Un contraste que dice mucho: por un lado el abrazo, por el otro el golpe.

La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.
La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.

¿Repliegue o relanzamiento?

“Andy” se va con números que Morena presume: 10 millones de nuevos militantes, 7 millones credencializados y comités en el 97% de las secciones electorales del país. Él mismo lo dijo sin titubear: Morena es hoy “la organización política más grande en la historia de México”.

Pero en política, el contexto lo es todo. Y el PRI se encargó de recordarle que los números no borran las derrotas. Lo que viene en Coahuila dirá, en parte, si tenían razón.

Temas Relacionados

PRIMorenaAndres Manuel Lopez BeltranTabascoAMLOAriadna MontielPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo? Suspenden servicio en la L3 y L7 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo? Suspenden servicio en la L3 y L7 del MB

Alcalde de Morelia critica falta de apoyo federal a policías locales ante violencia en la entidad

El edil Alfonso Martínez aseguró que los operativos federales sólo contienen temporalmente la inseguridad y advirtió que los municipios enfrentan solos la mayor carga en materia de seguridad pública

Alcalde de Morelia critica falta de apoyo federal a policías locales ante violencia en la entidad

Segob y SEP ofrecen comunicación para revisar solicitudes de la CNTE

Las autoridades federales aseguran que el contacto con los representantes del magisterio se mantiene abierto, con la intención de escuchar, procesar solicitudes y buscar acuerdos que beneficien a docentes y al sistema educativo

Segob y SEP ofrecen comunicación para revisar solicitudes de la CNTE

Chocobananas caseras: el postre viral con chocolate que conquista fiestas y antojos

Una preparación sencilla y dulce que combina fruta fría con cobertura de cacao para un resultado divertido y muy fácil de hacer

Chocobananas caseras: el postre viral con chocolate que conquista fiestas y antojos

Policía de CDMX encapsula a maestros de la CNTE para que no lleguen al Zócalo

Se registraron enfrentamientos en la calle 5 de mayo; las movilizaciones forman parte de la jornada de protestas que mantiene el magisterio para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Policía de CDMX encapsula a maestros de la CNTE para que no lleguen al Zócalo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Justicia selectiva de la 4T: FGR cita al exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pero olvida a Sara Quiñónez por montaje en homicidio de Melesio Cuén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: alcalde de Morelia critica falta de apoyo federal a policías locales ante violencia en la entidad

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

La verdad sobre la crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil que resurge tras su ‘divorcio’ de Morena

Desconfianza, soledad y manipulación: Marlene Calderón revela la estrategia de Sergio Andrade

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

DEPORTES

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina

El relevo generacional del ’14′ en la Selección Mexicana: Javier Hernández confía su legado a Armando González

Joel Huiqui salva a Cruz Azul: estos han sido los entrenadores interinos más exitosos en la Liga Mx

Jugadores de Cruz Azul le cantan a Pumas el campeonato durante su festejo: “En donde están, en dónde están..”