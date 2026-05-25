PRI acusa que hijo de AMLO deja Morena para evitar otra derrota como en Durango

Apenas Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, confirmó su salida de la Secretaría de Organización de Morena, el PRI sacó su artillería más afilada. Sin rodeos ni diplomacia, el partido tricolor lanzó una crítica que rápidamente se convirtió en el comentario político del día.
“Es curioso que Andy López Beltrán renunciara días antes de la elección en Coahuila”, señaló el PRI. El remate no se hizo esperar: “Al parecer no quiere ‘manchar’ su trayectoria política con otra derrota como la de Durango.”
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Pocas veces la oposición había encontrado un momento tan oportuno para golpear.
¿Por qué Durango duele tanto?
La mención no es gratuita. En 2025, López Beltrán fungió como operador político de Morena en Durango, un proceso electoral que terminó en fracaso rotundo: el partido guinda no logró ganar ni el Congreso local ni la capital del estado, ante una sólida alianza del PRIAN.
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Ese resultado dejó huella. Y ahora, con las elecciones de Coahuila a la vuelta de la esquina —donde Morena busca por primera vez la mayoría calificada en el Congreso local— la salida de “Andy” justo antes del arranque genera una pregunta incómoda que el PRI no dudó en hacer pública:
¿Se va porque quiere o porque no quiere perder?
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El timing que nadie puede ignorar
La renuncia de López Beltrán no llegó de la nada. Desde finales de 2025, analistas y medios especializados anticipaban su salida tras tensiones internas dentro de Morena. Sin embargo, que la confirmación llegara días antes de Coahuila le dio municiones perfectas a la oposición.
Para el PRI, la lectura es simple: el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador prefiere refugiarse en Tabasco —donde buscará una diputación federal— antes que asumir el costo político de un posible tropiezo más.
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Morena cierra filas y lo despide con calidez
Mientras la oposición afilaba sus críticas, al interior de Morena el tono fue completamente distinto. La presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, respondió con un mensaje que sorprendió por su calidez:
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Un contraste que dice mucho: por un lado el abrazo, por el otro el golpe.
¿Repliegue o relanzamiento?
“Andy” se va con números que Morena presume: 10 millones de nuevos militantes, 7 millones credencializados y comités en el 97% de las secciones electorales del país. Él mismo lo dijo sin titubear: Morena es hoy “la organización política más grande en la historia de México”.
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Pero en política, el contexto lo es todo. Y el PRI se encargó de recordarle que los números no borran las derrotas. Lo que viene en Coahuila dirá, en parte, si tenían razón.
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