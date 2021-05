García Cabeza de Vaca retomó gira por Tamaulipas tras decisión de SCJN de desechar caso de desafuero

(Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Luego de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara su caso de desafuero, y confirmara que mantiene su protección legal, el gobernador de Tamaulipas, el opositor Francisco García Cabeza de Vaca, retomó los trabajos en su entidad y realizó una gira con la tranquilidad de que por ahora no puede ser procesado por las autoridades.

“Esta tarde llevamos a cabo la supervisión de diversas obras de pavimentación con concreto hidráulico que está en proceso de construcción en las colonias Granjas Económicas y El Olmito, del municipio de Reynosa”, escribió en sus redes sociales García Cabeza de Vaca.

Más tarde, el gobernador del PAN (Partido Acción Nacional) detalló que, durante su recorrido por el barrio Granjas Económicas en Reynosa, saludó a una señora de nombre Anita Díaz de Balderas. “Me pidió le firmara una fotografía en la que estamos su hijo Juan Rafael Balderas Díaz y yo, con quien coincidí en un evento de Energía hace algunos años”, completó.

Además, el gobernador remarcó que en su visita a la colonia El Olmito, también en Reynosa, una de las ciudades más importantes de Tamaulipas, supervisó el proceso de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Raúl Valera. “Esta obra en proceso de construcción, fue otra de las que supervisamos en nuestra gira en la cuidad”, agregó.

(Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Por último, García Cabeza de Vaca informó que en su visita a la ciudad fronteriza con McAllen, Texas, en Estados Unidos, supervisó el avance de la obras de embellecimiento y la rehabilitación de lo puentes sobre el canal Anzaldúas. “Son parte de las obras que realiza el gobierno de Tamaulipas para mejorar la imagen urbana de la ciudad”, concluyó.

El ajetreado día de García Cabeza de Vaca contrastó con las últimas semanas, sobre todo después de que el 30 de abril la Cámara de Diputados aprobara el dictamen de procedencia en su contra para avanzar su desafuero, pedido por la FGR (Fiscalía General de Justicia) por los supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, tras la decisión tomada en San Lázaro, el Congreso de Tamaulipas inmediatamente determinó que el desafuero no procedía contra el gobernador panista y lo ratificó como el Ejecutivo de Tamaulipas por el resto de su mandato, que comenzó en 2016 y finalizará en 2022.

Frente a estas decisiones encontradas, ambos cuerpos legislativos impugnaron ante la Suprema Corte. El viernes pasado, un ministro del máximo Tribunal del país desechó la impugnación del Congreso de Tamaulipas y confirmó que García Cabeza de Vaca tiene fuero, pero las autoridades pueden proceder en su contra cuando culmine su mandato.

El ministro González Alcántara Carrancá confirmó que García Cabeza de Vaca mantiene su fuero, pero puede ser procesado cuando culmine su mandato (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Ante esta situación, la FGR impugnó este lunes la decisión de la Suprema Corte. Alejandro Gertz Manero, titular de la fiscalía, interpuso un recurso de reclamación ante el máximo Tribunal del país, con el que busca que se revise la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de desechar el asunto, un de los más disputados entre gobierno federal y local, debido a que sentará un precedente importante sobre quién determina en última instancia si un gobernador mantiene el fuero o no.

En el acuerdo de González Alcántara Carrancá, el ministro señaló que el Congreso de Tamaulipas “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional”, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Si en San Lázaro se aprobó la procedencia del desafuero, en el plano local se desechó y ratificó a García Cabeza de Vaca.

“Por lo que se estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta”, añadió.

Para González Alcántara Carrancá, el Congreso de Tamaulipas acató la Constitución mexicana “en ejercicio pleno de autonomía” y “procedió como considero que correspondía”. “Decidió no retirar la ‘protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal, a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, se determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”, argumentó el ministro.

“No se protege a delincuentes”: AMLO deja en manos del sistema judicial el destino de García Cabeza de Vaca (Video: Gobierno de México)

Por lo tanto, en estas condiciones, indicó la Corte, “lo procedente es desechar la demanda promovida por el poder legislativo del estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona”.

Entonces, el ministro González Alcántara Carrancá dejó abierta una puerta una puerta para que la FGR pueda proceder contra García Cabeza de Vaca, a quien señaló por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, cuando culmine su periodo como gobernador hasta 2022:

Existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su encargo encargo

La resolución del ministro de la SCJN derrumba la esperanza de Morena, el partido en el poder, que había señalado a través de sus líderes en San Lázaro, Ignacio Mier, y en el Senado, Ricardo Monreal, que el gobernador del opositor PAN (Partido Acción Nacional) ya no tenía fuero luego del proceso en su contra en la Cámara de Diputados, por lo que era hora de que la FGR solicitara una orden de aprehensión en su contra.

Incluso la secretaría de Gobernación, la ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, señaló este mismo lunes que García Cabeza de Vaca ya no tenía fuero, aunque el gobernador, uno de los principales opositores de la actual administración morenista, señalara al oficialismo por “persecución política”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reitero su opinión de que el caso debe ser resuelto por la Corte. “La resolución es no clara en este caso, diría yo ambigua y tienen que resolver, esta en manos del Poder Judicial”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: