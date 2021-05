FGR impugnó decisión de SCJN de desechar caso de desafuero contra García Cabeza de Vaca

García Cabeza de Vaca mantendrá su fuero mientras ocupe el sillón de gobernador de Tamaulipas (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó este lunes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador opositor de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, interpuso un recurso de reclamación ante el máximo Tribunal del país, con el que busca que se revise la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de desechar el asunto, un de los más disputados entre gobierno federal y local, debido a que sentará un precedente importante sobre quién determina en última instancia si un gobernador mantiene el fuero o no.

En el acuerdo de González Alcántara Carrancá, el ministro señaló que el Congreso de Tamaulipas “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional”, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Si en San Lázaro se aprobó la procedencia del desafuero, en el plano local se desechó y ratificó a García Cabeza de Vaca.

“Por lo que se estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta”, añadió.

Para González Alcántara Carrancá, el Congreso de Tamaulipas acató la Constitución mexicana “en ejercicio pleno de autonomía” y “procedió como considero que correspondía”. “Decidió no retirar la ‘protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal, a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, se determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”, argumentó el ministro.

Información en desarrollo