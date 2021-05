“No se protege a delincuentes”: AMLO deja en el sistema judicial el destino de García Cabeza de Vaca

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el Poder Judicial es quien tiene que resolver la controversia por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

“Tiene que resolverlo el Poder Judicial, la opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay fuero. La resolución de la Corte es no clara en este caso, diría yo ambigua y tienen que resolver, esta en manos del Poder Judicial.

Nosotros lo que podemos decir es que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en EEUU, y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes, eso no, porque afecta la imagen de nuestro país”, indicó el mandatario mexicano.

