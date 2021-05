Bienvenidos los 35: Camila Sodi se sumó a la tendencia ‘braless’ y renunció al sujetador

FOTO:Instagram/@camilasodi

La actriz Camila Sodi sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en las que decidió posar braless. En un atuendo sumamente colorido, la mexicana lució una belleza “al natural” como nunca antes, a tan solo uno día de haber cumplido 35 años.

La protagonista de El exorcismo de Carmen Farías, como otras artistas, renunció a utilizar sujetador y desde su cuenta de Instagram compartió una sesión fotográfica en las calles de Nueva York con un top tipo halter color amarillo a juego con un pantalón verde limón.

Sumamente risueña y coqueta, la actriz escribió en la publicación un sencillo mensaje: “Kiss the sunshine, be the rainbow (besa el sol, conviértete en el arcoíris)”, y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues a tan solo unos minutos de la publicación de las fotografías, cientos de fanáticos comentaron emojis de corazones y halagos por la belleza de la actriz.

La actriz que recientemente se ha señalado como la “mejor pagada de México” festejó su cumpleaños número 35 el sábado pasado y esta vez la celebración estuvo marcada por un viaje a la Gran Manzana, ciudad en donde Camila logró hasta detener el tráfico.

A través de sus redes sociales, Sodi compartió una serie de postales de la celebración que comenzó con un pastel sorpresa en el vuelo que tomó para trasladarse a la ciudad estadounidense.

“¡Y me agarran los 35 volando alto! Estoy en las nubes literalmente, soy una mujer muy afortunada, vivo enamorada de mi vida y de todos los humanos que me rodean. Gracias por compartir este viaje y esta vida conmigo”, escribió la actriz junto a unas fotografías del pastel del cumpleaños que le regaló la aerolínea en la que viajó.

A la postre, la actriz que dio vida a “Érika” en Luis Miguel, la serie compartió una serie de videos desde las calles neoyorkinas, en donde fue captada mientras detenía un taxi al más puro estilo de las películas de Hollywood.

“35!”, expresó Sodi en la publicación, en referencia al número de años que cumplió el pasado sábado. A continuación, su tía Thalía le dedicó un mensaje con el cual le deseó un “feliz cumpleaños”: “Feliz cumpleaños, mi Camilita. Te amooooo!”, expresó la celebridad mexicana.

Por su parte, celebridades como Natalia Dupeyron, el director español Manolo Caro y la actriz Aislinn Derbez también felicitaron a la actriz: “Feliz cumpleaños, Camila. Ganas de verte y celebrar”, escribió el director de producciones como la serie de televisión La Casa de las Flores.

Esta buena actitud de Camila ocurres a unas semanas de que la intérprete rompió el silencio sobre uno de los episodios más fuertes de su vida: su divorcio del actor Diego Luna, con quien contrajo matrimonio en el 2008 y procreó dos hijos.

Durante una entrevista con Aislinn Derbez, Sodi se sinceró sobre su relación y lo fuerte que fue enfrentar el término de su matrimonio: “Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia”.

“Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso... volver a conectar y a preguntarte ‘¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?’ Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres”, dijo en su participación en el podcast La Magia del caos de la hija mayor de Eugenio Derbez.

Sin embargo, a pesar del dolor, la sobrina de Thalía resaltó que su divorcio con el padre de sus hijos fue una transición de amor que hoy les permite llevar una relación sana, por el bien de todos los involucrados en su familia.

