“Tengo pánico”: la verdad de Aislinn Derbez y Camila Sodi sobre sus problemas para relacionarse con los fans y la prensa

Aislinn y Camila revelaron varias coincidencias (Foto: captura de pantalla de La Magia del caos)

La fama de sus familiares más cercanos provocó un trauma muy similar tanto en Aislinn Derbez como en Camila Sodi, quienes se sinceraron sobre sus temores a relacionarse con las personas y la prensa, respectivamente.

Ambas actrices coincidieron en que han tenido serios problemas por su miedo a convivir tanto con los fanáticos como con los medios de comunicación, y esto escencialmente proviene del renombre que han arrastrado desde la infancia gracias a sus padres, hermanos o tíos.

Hay que recordar que Aislinn Derbez proviene de la dinastía encabezada por Eugenio Derbez y Camila Sodi es sobrina de Thalía y Laura Zapata, además de que es hija de la escritora, periodista y modelo, Ernestina Sodi.

Esta situación provocó que en su infancia fueran perseguidas por los fanáticos y los miembros de la prensa, lo que finalmente las ha llevado a situaciones incómodas al enfrentarse a sus miedos más visibles.

Aislinn Derbez y Camila Sodi confesaron su peor trauma y tiene que ver de la fama que las persigue

En la última edición del podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez rompió el silencio sobre “uno de sus traumas más grandes” de su infancia y es que en dicha etapa de su vida sufrió de la persecución de los seguidores de su papá, el comediante Eugenio Derbez,

“Yo viví eso con mi papá, toda mi vida desde que era chica y vi cómo a la gente no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos. Y lamentablemente mi papá jamás puso límites, para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”, se sinceró la mayor de los Derbez.

Añadió que su temor creció cuando ella se consolidó como actriz hace unos años: “Crecí con mucho enojo, resentimiento y sobre todo con miedo, y como que siempre me quería esconder”.

Camila Sodi resaltó que ella vivió este miedo con la prensa, quienes la han calificado como “una mamon*”, aunque este sentimiento le viene de un “lugar de trauma”.

Camila Sodi habló como nunca de diferentes aspectos de su vida. (Foto: captura de pantalla de La Magia del caos)

“Tengo pánico a la gente... que me vean como changuito de circo, eso me genera una angustia en el cuerpo y es de me quiero esconder”, coincidió Aislinn.

Camila Sodi resaltó que siempre fue buscada por los periodistas y fotógrafos por ser la sobrina de Thalía o la esposa de Diego Luna, lo que le provocó muchas inseguridades y temores.

“La prensa me hizo daño desde que era muy chiquita”, dijo convencida justo después de hablar del acoso que sintió desde la infancia por parte de los medios de comunicación.

“Crecí protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaba como al acecho desde que era chiquitita, acosándome, poniendo cosas horribles”, se sinceró al aceptar que ahora prefiere evitar el contacto con los medios de comunicación y acercarse a su público a través de las redes sociales.

Destacó que justamente la relación con su tía o su ex marido le ayudaron a esquivar por mucho tiempo la situación con los seguidores: “La gente nunca era por mí. Siempre era de ‘Thalía’ o ‘Diego’, y ahora si me ven, digo ‘a mí, no quieres un autógrafo del de atrás’. Como que no registro aún”.

En esta amplia conversación, Camila Sodi habló como nunca de diferentes aspectos de su vida. La actriz se sinceró con Aislinn sobre cuánto le dolió separarse de Diego Luna hace más de 7 años y cómo han logrado reconstruir su relación para continuar siendo una “familia” por el bien de sus dos hijos: Fiona y Jerónimo.

