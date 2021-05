“All That She Wants”, el éxito 90′s de Ace of Base que sonó en Luis Miguel: La serie

La banda sueca saltó a la fama internacional con su debut de 1993 (Foto: Archivo)

Nuevas aristas se han dejado ver en la más reciente entrega de Luis Miguel: La serie, donde en esta ocasión pudimos ver los ires y venires en la intermitente relación del cantante con Erika Camil, las desavenencias de Luis Miguel con su abuela Matilde, quien pretende quedarse con la patria potestad del pequeño Sergio, y la concreción de un dueto dorado.

En este episodio pudimos ser testigos de cómo se dio el acercamiento entre “el Sol” y la leyenda la música estadounidense Frank Sinatra, quien se prestó a grabar un dúo con un emocionado “Miki”, tema que fue lanzado en 1993 que representó la incursión del hijo de Luisito Rey en el soñado crossover inglés: Come Fly with Me.

Otra constate de la historia es la relación cercana, pero distante, entre Luis Miguel y Érika Camil, a quien pudimos ver en un día normal en su departamento, donde se hace evidente su disyuntiva sobre si seguir o no seguir viendo a Luis Miguel. La escena donde la vemos arreglarse para comenzar el día comenzó con una musicalización representativa de la época, se trata del tema All That She Wants de la banda sueca Ace of Base, un hit mundial que hizo época.

Em el quinto episodio se puede notar aún la tensión amorosa y complicada entre Luis Miguel y Érika, interpretada por Camila Sodi (Foto: @camilasodi_/Instagram)

Y es que la secuencia donde aparece Erika, interpretada por Camila Sodi, refleja el momento en que este tema sonaba en las radios de gran parte del mundo y catapultaba a la fama a la incipiente banda europea que después se volvería un referente de la música pop de su país.

Fue en Gotemburgo, Suecia, cuando en 1990 nació una de las bandas más influyentes de los 90, Ace of Base, que en español podría traducirse como As del sótano, en referencia a los cuatro miembros de la agrupación y los cuatro ases de una partida de pokar y al basement donde se juntaban a ensayar.

Ace of base a su paso por la alfombra de 1994 en los Billboard Music Awards en Los Angeles (Foto: Archivo)

Su primera incursión en el mercado discográfico masivo fue con el álbum Happy Nation, que gracias al éxito obtenido con el tema The sign, fue adoptado como el nombre del disco para ser presentado fuera de su país. All That she Wants (Todo lo que ella quiere), fue el primer single de la banda conformada inicialmente por Ulf “Budha” Ekberg y los tres hermanos: Jonas, Linn y Jenny Berggren. Entonces la canción que no paraba de sonar en el MTV de 1993 que alcanzó la cima en las listas de éxitos en países de todo el mundo.

Ace of Base en 1995. Junto a ABBA y Roxette, la banda es considerada la más importante dentro del pop contemporáneo sueco (Crédito: Grosby Group)

La banda se hizo popular primero en Dinamarca, luego en el resto de Escandinavia, Alemania, Francias y el resto de Europa y Asia antes de conquistar Estados Unidos y Canadá.

Australia, Reino Unido, Dinamarca serían la punta de lanza del éxito de la banda, que en plena efervescencia de movimientos musicales como el grunge, el rock alternativo y más adelante, el eurodance, lograron llegar a escenarios mexicanos y de otros países de Latinoamérica, ganando de inmediato una nutrida base de fans.

El sencillo fue certificado Platino en Estados Unidos, donde alcanzó el estatus del single más vendido de todos los tiempos, de una canción que únicamente alcanzó el segundo lugar del chart global de éxitos, manteniéndose en Billboard Hot 100 durante tres meses como uno de los tres mejores temas del conteo.

El éxito llevó a la banda a toda Latinoamérica. Ace of Base en Ritmo de la noche, programa de Argentina conducido por Marcelo Tinelli de 1991 a 1994 (Video: Archivo)

El tema que cuenta los andares de una seductora mujer y su búsqueda de amor y aventuras iba a titularse originalmente Mister Ace, pero al productor Denniz Pop no le satisfizo por lo que lo modificó totalmente. La versión final del pegadizo tema fue estrenada finalmente en 1992 en todavía Escandinavia y luego al resto del mundo, lo que la llevó al éxito internacional que hizo que hoy por hoy continúe escuchándose en bares y fiestas del mundo.

Ace of Base visitó México en 1996, presentándose de promoción en escenarios de Televisa como Hoy con Daniela, conducido por Daniela Romo, y la Entrega de Premios Eres, donde recibieron el calor del público azteca y dejaron un buen sabor de boca al ser recordados en el país como los suecos más famosos del pop después de ABBA y Roxette.

SEGUIR LEYENDO: