Los trabajadores del gobierno no regresarán a las oficinas hasta que estén vacunados: FSTSE

(Foto: Cortesía FSTSE)

Luego del anuncio del gobierno para permitir el regreso a las oficinas con un aforo del 20% en medio de la pandemia del COVID-19 y ante la proximidad de que venza la fecha límite para retornar a las oficinas gubernamentales, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, advirtió que un millón 200 mil trabajadores no regresarán a laborar de manera presencial el próximo 3 de mayo hasta que no estén vacunados.

“Es un condicionante: no podemos aceptar el nuevo riesgo porque la historia nos ha indicado que los trabajadores tienen todo el derecho de ser protegidos”, afirmó en entrevista con Grupo Fórmula.

Descartó un retorno masivo del personal al concluir el próximo lunes 3 de mayo la vigencia del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la instrucción de retornar, tanto a oficinas como ventanillas.

El dirigente de la burocracia detalló que de darse el retorno, deberá ser gradual, entre un 20% o 30% del personal.

Imagen de archivo (FOTO: VICTORIA VALTIERRACUARTOSCURO)

“Sabemos la importancia de devolver el dinamismo a la economía, pero la salud de los trabajadores es primordial”, subrayó.

Joel Ayala detalló que hasta el momento, el gobierno federal no ha convocado al sindicato a un diálogo para estudiar el tema.

“La verdad de la situación es que nosotros no queremos provocar una acción radical de los trabajadores del país porque, en última instancia, ellos se pueden oponer al regreso si no hay las garantías”, apuntó.

Ayala Almeida resaltó que si se garantizan las vacunas y las pruebas anti-Covid, los burócratas estarían en la mejor disposición de regresar a las oficinas.

“Si se garantizan no solo las vacunas, sino las pruebas anticovid, entonces estamos en la mejor disposición de regresar a laborar. El retorno no está sujeto a una fecha determinada y estamos obligados a garantizarles seguridad; en el fondo queremos que no haya rebrotes y esa es la posición”, explicó.

Por otra parte, aunque desde este lunes 26 de abril, el sector privado puede laborar con el 20% de su plantilla en oficina, no se observó un incremento real en la movilidad, así lo indicaron varios reportes periodísticos.

Este inicio de semana regresaron a trabajar empleados del sector de oficinas a sus labores. (FOTO: VICTORIA VALTIERRACUARTOSCURO)

Esto se debe a que, de acuerdo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Medina Mora, la mayoría de las empresas decidió que sus trabajadores continúen trabajando desde casa.

Al participar en la presentación del “Manifiesto México”, el presidente del organismo patronal resaltó que la pandemia ha enseñado que buena parte del trabajo se puede hacer de manera virtual.

“Este regreso presencial será de manera híbrida, es decir, una buena parte de las actividades seguirán siendo de manera virtual. Lo que hemos visto es que muchas de las empresas han decidido que una buena parte de sus colaboradores sigan trabajando desde casa, entonces veremos un entorno de regreso diferente a lo que era la situación antes de la pandemia”, destacó.

El dirigente destacó que el país está muy lejos de lograr que con la vacunación se tenga una seguridad sobre la baja en los contagios.

SEGUIR LEYENDO: