México

OSFEM inicia análisis tras denuncias sobre el manejo de los recursos públicos en Tenancingo

Anuncia que la auditoría de legalidad está programada para este año, pero no podrá emitir valoraciones anticipadas

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Alcaldesa de Tenancingo
La OSFEM analizará las cuentas públicas del municipio de Tenancingo conforme a la normatividad (Foto: Facebook / Nancy Nápoles)

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) informó que, a raíz de los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en el municipio de Tenancingo, el 17 de junio de este año por la autoridad ministerial y le remitió la Carpeta de Investigación correspondiente para su análisis. El OSFEM aseguró que actuará con apego a derecho y dentro de sus atribuciones para determinar posibles responsabilidades.

De acuerdo con el comunicado, el OSFEM detalla que la revisión y fiscalización de la cuenta pública de Tenancingo está prevista en el Programa Anual de Auditorías 2026, publicado el 4 de febrero en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

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El acuerdo 3/2026 establece la ejecución de una auditoría de Legalidad (cumplimiento) al municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

El organismo señala que, conforme al artículo 50 de la Ley de Fiscalización, el plazo para presentar el informe de resultados vence el 15 de noviembre del año en que se entregan las cuentas públicas. Hasta entonces, el OSFEM deberá guardar reserva sobre sus actuaciones y la información relacionada con la auditoría.

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Auditoría al municipio de Tenancingo está en curso

Nancy Nápoles fue señalada por el colectivo 100 periodistas del Edomex. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco
Nancy Nápoles fue señalada por el colectivo 100 periodistas del Edomex. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco

El OSFEM indica que su labor es permanente en la revisión de cuentas públicas y en la promoción de la transparencia en el uso de recursos estatales y municipales. La institución reitera que la auditoría de cumplimiento a Tenancingo fue incluida formalmente en el calendario 2026 para dar seguimiento a las inquietudes ciudadanas y mediáticas sobre la gestión local.

El 17 de junio, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Valle de Toluca remitió copia de las constancias integradas en la carpeta de investigación sobre los hechos difundidos en medios. El OSFEM subraya que, a partir de este momento, dará cauce al procedimiento institucional para analizar la documentación y determinar las acciones correspondientes.

El órgano fiscalizador advierte que no le es posible emitir pronunciamientos anticipados ni realizar valoraciones previas sobre posibles responsabilidades, ya que debe respetar la competencia de las autoridades involucradas. Cualquier determinación se hará únicamente tras la revisión exhaustiva de la documentación y en los términos que marca la ley.

Secretario de gobierno responde a alcaldesa

OSFEM Edomex logo
OSFEM se comprometió a analizar la carpeta de investigación de la FGJEM Edomex (especial)

El OSFEM enfatizó que su compromiso es actuar con profesionalismo, transparencia y estricto apego a derecho para proteger los recursos públicos de la población mexiquense. Recalca que solo después de concluir el análisis y dentro del plazo legal podrá informar sobre los resultados y, en su caso, sobre las responsabilidades detectadas.

Mientras, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, respondió a las acusaciones de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, quien señaló que personal de su dependencia estaría detrás de la investigación que enfrenta por un presunto autosecuestro.

Duarte dijo que será respetuoso de la investigación que tenga la Fiscalía mexiquense pero destacó que, “si alguien acusa, hay un principio legal, está obligado a probar, si ella considera que hay elemento, tiene que presentarlo”.

La polémica surge mientras la Fiscalía mexiquense mantiene una investigación contra la edil y otras cinco personas por la presunta simulación de un secuestro, un caso que, según las autoridades, estaría relacionado con un posible desfalco de recursos públicos.

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