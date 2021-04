“Quería lograr empatía”: los motivos de Iván Macías que lo llevaron a ser premiado en el World Press Photo

La UNAM dijo que entrevistó al fotógrafo de 34 años y conocer aspectos de su vida personal (Foto: Twitter/elivanmacias)

El pasado 15 de abril la fundación World Press Photo (WPP) dio a conocer la lista de los 45 ganadores de la nueva edición del concurso anual que reúne trabajos de fotoperiodismo. Dentro de los galardonados de 2021 destacó la presencia de un fotógrafo mexicano, Iván Macías.

Con su imagen “COVID-19 First Responder” (Personal de emergencia COVID-19) obtuvo el segundo lugar en la categoría de “Retrato Individual”; la imagen capturó el rostro de una joven enfermera y las marcas que deja el equipo de protección. A partir de ese momento, su trabajo se dio a conocer en distintos países y medios mexicanos.

Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió la noticia de que el premiado en el World Press Photo fue un estudiantes de la máxima casa de estudio, cursó la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería (FI).

Esta información la dio a conocer por medio de un boletín oficial en donde compartió algunos de los detalles de la formación de Macías. Por medio de la cuenta oficial de Twitter, la UNAM dijo que entrevistó al fotógrafo de 34 años y conocer aspectos de su vida personal.

A lo largo de la vida de estudiante, Macías contó que se dedicó a vender artículos electrónicos durante su estancia en Ciudad Universitaria, además que le gustó diversificar sus estudios dentro de las posibilidades que brindó la universidad.

La imagen del fotógrafo mexicano Iván Macías fue premiada en la categoría de Retratos individuales del World Press Photo 2021 (Foto: Instagram @ivan_macias)

“Siempre fui muy ñoño. Me gusta mucho aprender; agarraba todo lo que se podía, clases de cine, historia, literatura, brincaba de facultad en facultad, toda esa gama de conocimientos, todo ese abanico de posibilidades que tienes en la Universidad para aprender lo que quieres, así como conocer nuevas cosas y gente”, detalló Iván Macías a la UNAM.

Fue en 2016 que pudo comprar su primera cámara fotográfica, en donde empezó a diversificar con las perspectivas que el lente le pudo dar.

“Personalmente a mí lo que me ayudó mucho, en cuanto a la formación académica, es la sensación de experimentar. En cuanto me compré mi cámara, fue sencilla la parte técnica”, subrayó.

También habló de los motivos que lo llevó a retratar a personal médico, recordó que en abril 2020 circuló una noticia en donde a una enfermera se le negó el ingreso al transporte público por llevar puesto su uniforme, fue así como decidió retratar a los médicos y enfermeras: “Eso me movió, ¡no puede ser que no haya empatía!”.

"Lo primero que hice fue acercarme a los hospitales, contarles el proyecto, qué quería hacer. Todos se negaban", narró Macías (Foto: Instagram @ivan_macias)

En cuanto a los retos que enfrentó para acercarse a los hospitales de COVID-19 confesó que tuvo complicaciones ya que, en principio, le negaron el ingreso a las zonas con enfermos de coronavirus.

“No tenía contacto con ningún doctor ni con algún hospital. Lo primero que hice fue acercarme a los hospitales, contarles el proyecto, qué quería hacer. Todos se negaban. No eres personal médico, no eres del sector salud, me decían”.

Después de varios intentos fallidos, logró conseguir el apoyo de uno de los médicos de los hospitales, el Dr. Héctor Rojina fue quien le dio la confianza para que fotografiara a las personas que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID-19.

“Justamente lo que quería lograr era que la gente empatizara, que la gente sintiera eso, que viera a las personas que trabajan en la primera línea del COVID”, añadió Macías.

El nombre de la mujer fotografiada es Katia Palomares, quien estuvo laborando en zonas Covid. La fotografía galardonada fue tomada en mayo de 2020, los primeros meses de la pandemia en el país.

