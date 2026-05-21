México

Carlos Darío, el joven que se manifestó contra Isabel Ayuso en Aguascalientes, acusa ilegalidad en su detención

Activistas organizan movilizaciones para exigir su liberación

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El activista fue detenido días después de protestar contra la visita de Isabel Ayuso a Aguascalientes (Europa Press)
El activista fue detenido días después de protestar contra la visita de Isabel Ayuso a Aguascalientes (Europa Press)

El caso de Carlos Darío “N”, quien permanece en prisión preventiva en Aguascalientes desde hace 12 días, ha derivado en un llamado de organizaciones sociales que preparan jornadas de movilización a partir del 20 de mayo de 2026, con el fin de exigir su liberación y denunciar presuntas irregularidades durante su detención, posterior a su participación en una manifestación contra la visita de la política española Isabel Díaz Ayuso.

Integrantes de la Juventud Comunista de México y otras organizaciones declararon en conferencia el 15 de mayo que Carlos Darío fue detenido el 8 de mayo de 2026 cuando regresaba de su trabajo a casa en bicicleta, por agentes ministeriales que habrían actuado sin mostrar orden de aprehensión y mediante el uso de la fuerza.

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Según los colectivos, tras la detención, el joven estuvo incomunicado durante varios días, sin posibilidad de contactar a su familia ni a un abogado de su elección. La familia desconoció su paradero hasta después de realizar búsquedas en instancias oficiales. Finalmente confirmaron su ingreso al Centro de Reinserción Social (CERESO) Varonil de Aguascalientes.

La detención de Carlos Darío ocurrió dos días después de que participó el 6 de mayo en una protesta frente al Congreso de Aguascalientes. La movilización se organizó en rechazo a la visita de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien sostuvo un encuentro con gobernadores del PAN y con la gobernadora local María Teresa Jiménez Esquivel.

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Fiscalía imputa delitos; defensa denuncia pruebas insuficientes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Isa Saiz / Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó México y se encontró con protestas y descontento nacional (Isa Saiz / Europa Press)

Durante la audiencia del 13 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes solicitó vincular a proceso a Carlos Darío por delitos contra la salud y daño a la propiedad. La autoridad ministerial sustenta que existen elementos suficientes para mantenerlo bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

No obstante, la defensa sostiene que no hubo flagrancia ni existen pruebas sólidas que justifiquen la acusación: califican el caso de fabricación. Las organizaciones sociales añaden que el proceso judicial presentó irregularidades, como la falta de notificación inmediata a familiares y retrasos en la puesta a disposición judicial.

Jornadas de movilización y asambleas buscan exigir su liberación

Se organizan movilizaciones para liberar a Carlos Darío.
Se organizan movilizaciones para liberar a Carlos Darío.

Los grupos que acompañan el caso anunciaron un programa de actividades a partir del 20 de mayo de 2026 para exigir la liberación inmediata de Carlos Darío y visibilizar lo que consideran un proceso de criminalización de la protesta social.

El miércoles 20 a las 17:00 horas, está convocada una asamblea de colectivos y defensores de derechos humanos para discutir nuevas acciones. El jueves 21, a la misma hora, habrá volanteo informativo en la zona de Mayogallo. El domingo 24, una marcha partirá de la Clínica No. 1 rumbo a la Exedra, en el centro de la ciudad.

A través de estas actividades, los colectivos buscan que se revisen las condiciones del proceso penal y que Carlos Darío sea liberado de forma inmediata. Las organizaciones reiteran que su detención está relacionada con su activismo durante la protesta contra la visita de Isabel Díaz Ayuso.

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