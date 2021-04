“El SAT tocó la puerta equivocada”: Alfredo Adame explicó su situación por presunto delito fiscal y dijo que su candidatura no corre peligro

Alfredo Adame se unió a las filas Redes Sociales Progresistas, un partido vinculado a la ex lideresa del sindicato de profesores de educación pública, Elba Esther Gordillo (Foto: Cuartoscuro)

La noche de este 7 de abril se dio a conocer que el conductor de televisión y candidato a diputado federal de Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, fue vinculado a proceso por no haber notificado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que cambió su domicilio fiscal. A pesar de que lo anterior es considerado como un delito fiscal, podrá llevar su proceso en libertad provisional.

En entrevista con Azucena Uresti para Telediario, el candidato por el Distrito 14 de Tlalpan, en la Ciudad de México, confirmó la tarde de este jueves que no será detenido y trasladado a un reclusorio durante el proceso, debido a que la imputación no requiere la medida cautelar de prisión preventiva.

Lo único que te garantizo (Azucena) es que no me vas a tener que llevar cigarros al bote (a la cárcel)

Y es que todo comenzó porque el SAT no pudo comprobar el domicilio fiscal del también actor, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que no hizo la actualización. Después de las indagatorias correspondientes, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la CDMX, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, lo vinculó a proceso.

El logo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la entrada de sus oficinas en Ciudad de México (Foto: Reuters)

Sin embargo, Adame aseguró que sí realizó la notificación de dicho cambio, usando como domicilio fiscal de su empresa, la dirección del despacho de su contador, por lo que señaló que el SAT usó “falsedad en declaración”.

En noviembre de 2019 me habló mi contador y me dijo ‘Alfredo, tenemos actualizar el domicilio fiscal de la empresa’. Es una empresa que desde el 2012 está en suspensión de actividades. No tiene ingresos, no tiene trabajo, absolutamente nada. Ha seguido declarando en ceros y todo lo que pide la ley [...] Entonces, el contador me dijo ‘para no estar con estos rollos de esta empresa, vamos a poner el domicilio fiscal mío, donde yo tengo el despacho de contadores’ [...] Hicimos el trámite, todo perfectamente, nos certificaron y se acabó

Y es que el polémico candidato indicó que la dirección que dio es de una propiedad privada de la familia de su contador, que cuenta con una casa habitación y dos entradas. En este sentido, dijo que el verificador del SAT tocó en la puerta equivocada donde vive la mamá de dicho contador, quien mencionó que no era el domicilio de la empresa de Alfredo.

Llevamos a un notario, certificó que ahí está la puerta, porque hay fotos, está el despacho y está todo. Se hace una acta notarial donde se dice que sí existe [...] Los del SAT ya no quisieron decir nada y en la segunda audiencia que es con el juez Padierna, que es el mismo que llevó el caso (de Rosario) Robles, se arranca diciendo que soy un delincuente, que engañe a la autoridad y confunde la gimnasia con magnesia y me vincula a un proceso

Alfredo tiene una trayectoria de entretenimiento en la televisión mexicana (Fotografía, Instagram @alfredoadame)

Ante este escenario, Alfredo metió un amparo para evitar ser llevado a juicio oral y ser sentenciado en esta última instancia, que sería una multa económica: “Si me dan el amparo, se acabó el asunto; si no me lo dan, tengo que pagar una multa de 15 mil, 20 mil, no sé cuánto tengo que pagar”, sostuvo.

Además, recalcó que con este proceso no está en riesgo su candidatura, aunque con la serie de escándalos que lo rodean, mencionó entre broma que se iba a ir a hacer “una limpia”.

Si no me encuentran en los próximos días es porque voy a estar en Catemaco

El caso de los 40 millones de pesos y los cubrebocas 3M

3M se desmarcó de los dichos de Alfredo (Capturas de pantalla)

Luego de que Adame señaló que “nos dan 40 millones; de esos 40, nos chingamos 25, y así son los negocios” en un audio filtrado en redes sociales el pasado 5 de abril corresponde a “un montaje”, que forma parte de una guerra sucia contra su candidatura con RSP y que él se refería de un “negocio de mascarillas con 3M”, dicha empresa se desmarcó este miércoles de sus declaraciones.

A través de un comunicado, la compañía dedicada a la comercialización de insumos médicos, rechazó tener negocios con particulares y comercializar de manera masiva sus productos, con lo que desmintió la versión del también actor.

3M no comercializa sus productos a particulares ya que trabaja a través de una red de distribuidores autorizados, quienes pasan por un estricto proceso interno de cumplimiento de ética y buenas prácticas para poder representar a la marca

La empresa destacó además que las mascarillas “3M 1860” que Alfredo aseguró estuvo vendiendo, “es un producto que no se distribuye de manera masiva en México”.

El candidato de RSP señaló a Rey Grupero (i) y Carlos Trejo (d) como los presuntos responsables de filtrar el audio y estar detrás de una campaña en su contra (Foto: Instagram @reygruperomx/ @ct_caza)

Sin embargo, indicaron que a pesar de distintas acciones implementadas para mitigar la falsificación, fraude y otras prácticas ilegales relacionadas con sus productos, se han detectado personas y empresas que se han hecho pasar como sus distribuidores autorizados, con lo que han engañado al público en general en aprovechamiento de la presente emergencia sanitaria.

Al respecto, el conductor y actor declaró al mismo medio que sí comercializó dicho productos a través de un distribuidor privado de Monterrey y a dos más de la Ciudad de México.





