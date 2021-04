“En mi vida le he tocado un pelo”: entre lágrimas, Enrique Guzmán respondió en “Ventaneando” a Frida Sofía

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

Luego de exponerse el abuso sexual que supuestamente cometió el rockero Enrique Guzmán en contra de su nieta Frida Sofía, el cantante acudió al programa Ventaneando, en donde-visiblemente conmovido- aseguró que nunca la tocó, que no sería capaz de algo así.

Explicó que para empezar, nunca estuvo a solas con Frida Sofía como para haber cometido el supuesto abuso, el cantante se pregunta si su nieta recordará algún tocamiento de otra persona y lo se lo adjudicó a su persona debido a la cercanía que tiene con la familia. El cantante no sabe que hará para reponerse de las acusaciones.

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, señaló.

Durante el programa también se mostró un reciente video donde Frida Sofía se escucha emocionada ante la visita de su abuelo. “Sí, en algún momento quise suplir el boquete que le hizo su mamá con mi presencia, pobrecita porque no tiene más remedio que vivir de lo que pueda, pero no la he tocado en mi vida”, mencionó para Pati Chapoy.

Foto: Azteca Uno / Ventaneando

Durante dicha entrevista, Enrique Guzmán habló también sobre la posibilidad de que el detonante de esta acusación hubiera sido que Alejandra le retiró a su nieta los gastos que tenía en un banco.

“Si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida, entonces Frida está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que quiera, lo que el periodista quiera, y de ahí sacar un dinero”, expresó el cantante que está envuelto en polémica.

El intérprete de Tu cabeza en mi hombro utilizó una metáfora para dar a entender que su reputación había estado intacta “Yo no tengo rayas en el tigre, es la primera vez que me rayan el tigre”, dijo; también aseguró que ni a sus amigos o enemigos les ha puesto una mano encima.

En diversos momentos de esta conversación en el programa Ventaneando, Guzmán dijo que lo peor de este caso de supuesta acusación era que Frida Sofía se lo creyera.

Esta fue la contestación inicial de parte del cantante ante las acusaciones de su nieta (Foto: captura de pantalla de Twitter/@enriqueguzman)

Respecto a la acusación la nieta de Enrique Guzmán dijo lo siguiente “Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”.

Ante esto, Enrique Guzmán reiteró que Frida Sofía no era una niña que hubiera crecido en soledad, “Es mentira que el abuelo la violab*” expresó. Durante el programa el intérprete de Tu voz se dijo preocupado por Alejandra Guzmán, su hija, ya que le angustia que retome el alcohol ante la presión de la situación.

Foto: Azteca Uno / Ventaneando

En medio de la conversación que el cantante tuvo con los conductores de Ventaneando dirigió un mensaje a su nieta: “No sé que te hice, más que quererte, ojalá que lo que encuentras en mí sea alivio y no un daño más”.

“Lo peor es que no le encuentro la salida, ahorita voy a salir, me subiré al auto de mi asistente y me esconderé detrás del asiento del coche para ocultarme de las miradas, de la gente que me dice ‘usted también anda tocando niñas de 5 años’”, mencionó.

Al finalizar el cantante agradeció a Pati Chapoy por el espacio para expresar su versión ante las afirmaciones de su nieta.

