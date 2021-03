Morena no cede un ápice: defenderá la candidatura de Félix Salgado Macedonio a toda costa

(Foto: Cuartoscuro)

En Morena tienen como único plan el recuperar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para competir por la gubernatura en Guerrero.

Marcial Rodríguez, secretario general de Morena en Guerrero, puntualizó en entrevista para W Radio que en el partido el objetivo esta en “defender la candidatura de Salgado Macedonio y confiamos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ser valer los principios de materia electoral en México […] no se puede realizar una elección a gobernador si están quitando al candidato competitivo, al candidato ganador”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el jueves 25 de marzo la cancelación de 49 candidaturas de Morena (25 candidatos a diputados, 6 candidatos a diputados locales, 16 a alcaldes y 2 a gobernador), y una de ellas fue la de Salgado Macedonio. Para el 29 de marzo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc) ratificó la determinación del INE.

El registro de los candidatos se revocó porque no comprobaron ante el organismo el monto, origen y destino de los recursos que gastaron durante el periodo de precampañas. La sanción fue aprobada en sesión del Consejo General por voto de 7 contra 4.

De acuerdo con información de Animal Político, el castigo a Morena se debe principalmente a que este partido omitió registrar a sus aspirantes como precandidatos, apelando a las designaciones mediante encuestas y por unanimidad. Por lo que el partido y aspirante justificaron que no hicieron precampaña y por ello no tenían por qué reportar ingresos y gastos.

El secretario general de Morena en Guerrero calificó que fue una decisión política arbitraria que atenta contra la democracia en Guerrero, “nos sentimos muy agraviados y ofendidos los morenistas en el estado, porque arrebatan una candidatura”.

Añadió que cuenta con “un documento del Instituto Electoral del Estado de Guerrero en donde me comunican que Morena no hizo precampaña, no registró precandidatos, aquí el INE está cometiendo una arbitrariedad y para el caso de la fiscalización de campañas otorga una clave para que cada candidato rinda un informe, en este caso no sucedió porque no hubo precandidato registrado”.

En tanto, el martes 30 de marzo el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador impugnó la decisión del INE, situación que tendrá que resolver Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Les informo que este día hemos dado trámite a la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral para seguir los cauces pertinentes del proceso y demostrar que la determinación tomada por siete personas ajenas a Guerrero es un atentado a la democracia y a la voluntad popular”, compartió en redes sociales el senador con licencia.

La determinación que tomó el organismo la calificó como un intento de “vulnerar la decisión del pueblo desde un escritorio”.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero convocó a una marcha en contra del INE y las presuntas arbitrariedades. La cual está programada para que comience a las 11:30 horas y partirá del parque Margarita Maza de Juárez, en Chilpancingo y terminará en la plancha del Zócalo de la misma localidad.

En la convocatoria se incluyó el siguiente mensaje: “INE, entiende: Guerrero ya decidió, el pueblo ya eligió”.

