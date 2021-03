“Félix Salgado tiene que caer por ser un agresor sexual”: la contundente crítica de Estefanía Veloz a la decisión del INE

Estefanía Veloz criticó la decisión del INE de retirar la candidatura de Félix Salgado por "un recibo de campaña) (Foto: Instagram@estefaniavloz)

Feministas y otros actores de la sociedad se han posicionado al respecto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena a la gubernatura de Guerrero ya que incumplió con los tiempos en los que debía entregar sus reportes de gastos de precampaña.

Estefanía Veloz, exmilitante de Morena y fiel seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo saber su opinión a través de su cuenta de Twitter. Para la activista, Salgado Macedonio debe “caer” por ser un agresor sexual, pues de lo contrario, se enviaría un mal mensaje a sus víctimas.

La feminista también lanzó una crítica al INE, pues cuestionó que un “recibo” tenga más peso que “el testimonio de una mujer víctima de abuso sexual”.

Entonces un recibo de gastos de campaña es más importante que el testimonio de una mujer víctima de abuso sexual. Bien ahí @INEMexico

“Félix Salgado tiene que caer por ser un agresor sexual. Tumbarlo de la candidatura por otra cosa es evitarle asumir las consecuencias de sus actos y sería mal mensaje para las víctimas. Es como si a los violadores se les investigara por evasión fiscal para poder encarcelarlos”, agregó.

Estefanía Veloz consideró que retirar la candidatura de Felix Salgado por otra cosa es evitarle asumir las consecuencias de sus actos (Foto: captura de pantalla / Twitter@EstefaniaVeloz)

Es importante recordar que el caso Salgado Macedonio ha causado controversia debido a las cinco acusaciones de abuso sexual en su contra, situación que provocó protestas de feministas dentro y fuera de Morena.

Sin embargo, el pasado jueves 25 de marzo, el Consejo General de INE votó a favor del dictamen de la revisión de ingresos y gastos de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, con lo que perdió su registro.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros estatales consideraron que el candidato de Morena cometió una falta al no presentar en tiempo y forma su informe de precampaña.

Es importante destacar que la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por mantener a Salgado Macedonio como su candidato para gobernar Guerrero, fue el principal motivo por el cual Estefanía Veloz decidió renunciar a la militancia del partido.

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio (sic) en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, anunció la activista el 8 de marzo pasado.

Félix Salgado fue elegido por Morena como su candidato a la gubernatura de Guerrero (Foto: EFE / David Guzmán)

En medio de la controversia referente al caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el organismo electoral es el “supremo poder conservador”, pues deciden quién es candidato y quién no.

“Sí, es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí aplican”, manifestó el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Salgado Macedonio señaló que la decisión del Instituto Nacional Electoral es producto del miedo a que gane la gubernatura de Guerrero.

“Que no quepa duda, lo que hoy hizo el INE no es más que un circo claro de que están perdidos. Tienen miedo a las urnas. Le decimos al INE, desde aquí, que no les tenemos miedo, vamos a ganar la gubernatura. Nos vamos a impugnar esa aberrante decisión, pero, repito: no es más que producto de su desesperación, de su miedo”, manifestó el controvertido candidato en un evento celebrado en Petatlán, Guerrero.

“No quieren (INE) que Morena gane las gubernaturas, en Baja California, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Colima, Guerrero, no quieren porque son 15 gubernaturas, quieren descalificarnos y ganar ellos”, agregó.

