Antes no creía en él, ahora su hijo le firma los cheques: la crítica de Brozo a Roberto Madrazo

Brozo se burló del récord de Roberto Madrazo durante el Maratón de Berlín (Video: YouTube / @payropayro)

Tras la publicación de Álvaro Delgado, en la que señala la estructura interna de Latinus y su cercanía con Roberto Madrazo, el político del PRI salió a puntualizar que si bien su hijo y yerno dirigen el medio, él no está directamente vinculado con ellos.

Y es que cuando el periodista y escritor difundió “Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, cientos de usuarios en redes sociales desvirtuaron las críticas tanto de Carlos Loret de Mola como de Víctor Trujillo y las tildaron de obedecer al viejo régimen político y empresarial que imperó en México hasta el 2018.

Bajo esta lógica, no faltó quien recordara la ocasión en que Brozo, el personaje más exitoso de Trujillo Matamoros, exclamó en cadena nacional que Madrazo Pintado no le merece su credibilidad. Y es que la tuitera @NortenaCatrina publicó un meme en el que señaló como una ironía que el payaso más famoso de las noticias en México primero dijera que no cree en el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora trabajara para su hijo.

Brozo se burló de Roberto Madrazo por hacer trampa durante un maratón (Foto: Cuartoscuro)

“¿Tú le crees a Madrazo? ¡Yo Tampoco!”

Esta declaración atendió un incidente bochornoso en la vida del priista, ya que en 2007, Roberto Madrazo participó en el Maratón de Berlín e hizo trampa. De acuerdo con lo referido durante el noticiero El Mañanero el ex candidato a la presidencia de México en 2006 rompió su marca personal en un tramo similar por más de una hora; sin embargo, una serie de irregularidades indican que el tabasqueño recurrió a un método alternativo para lograr ese cometido.

“Chamacos, Roberto Madrazo nos ha sorprendido otra vez con sus cifras mágicas. Resulta que participó en el Maratón de Berlín, donde según los resultados, Madrazo ganó el primer lugar en su categoría, de 55 a 59 años, registrando el tiempo más chido de su carrera como maratonista: 2 horas 40 minutos. Esto, escuincles, resulta ser una mega hazaña deportiva para un cascarón como roberto que hasta ahora sólo había marcado 3 horas 40 minutos en competencias de esa distancia, pero además, no sólo se llevó el primer lugar de su categoría, sino el puesto 146 de entre más de 40,000 competidores y con una diferencia de apenas 36 minutos más que el etíope quien ganó la prueba imponiendo nuevo récord mundial”, inició Brozo con su famoso tono para hablar.

“Pero bueno”, continuó “nunca faltan los envidiosos. Nunca falta la gente que anda intrigando ahí con la fortuna de los demás. Hay quienes han puesto en entredicho las capacidades atléticas de este coloso deportivo. Es que dicen que el chip de Madrazo se saltó los kilómetros 25 y 30. Reapareció el registro en el kilómetro 35, o sea, a siete kilómetros de la meta”, detalló durante su programa transmitido por Televisa.

Roberto Madrazo , ex candidato presidencial del PRI, hizo trampa en el Maratón de Berlín (Foto: Twitter )

Aunado a esto, detalló que los 15 kilómetros que están en tela de juicio los recorrió en un tiempo de 21 minutos, lo cual es casi sobrehumano, pues Haile Gebrselassie, el etíope ganador recorrió esa distancia en 42 minutos.

“Ni hablar, chamucos. Los sistemas también se caen en otras partes del mundo”

Ésta última frase alude al resultado de la votación presidencial ocurrida un año antes, en 2006, misma que dejó como ganador a Felipe Calderón, del PAN, por encima de Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y Roberto Madrazo, del tricolor. Esto porque el sistema de conteo de votos tuvo sufrió una falla técnica, motivo por el cual AMLO aseguró que hubo un fraude, ya que antes de este error él iba ganando y después de éste, el panista se proclamó como victorioso.

