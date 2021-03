“Ha llegado el término de mi vida parlamentaria”: Porfirio Muñoz Ledo y su carta a Morena

Porfirio Muñoz Ledo anunció su salida de la política nacional (Foto: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo anunció que el fin de su “vida parlamentaria” se acerca. A través de una carta dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el miembro histórico de la izquierda mexicana exigió no ver vulnerados sus derechos político-electorales ante el veto de Mario Delgado sobre su reelección como diputado.

Muñoz Ledo y Lazo de la Vega publicó una carta este lunes 29 de marzo, en el que expresa su aspiración a “ser considerado positivamente en la reelección de integrantes de la H. Cámara de Diputados como candidato externo plurinominal”.

“La selección de candidatos de Morena a elección en la Cámara de Diputados fue injusta y dedocrática. Se prefirieron miembros del PRI y del PAN sobre los nuestros, las bases están indignadas en todo el país. Mario Delgado afirmó públicamente que era por instrucciones de arriba”, condenó en redes sociales el miembro fundador del PRD.

Porfirio Muñoz Ledo condenó la asignación de candidatos para la jornada electoral del 2021 (Foto: Twitter / @PMunozLedo)

Para legitimar su solicitud, Muñoz Ledo y Lazo de la Vega recordó su trabajo como legislador en los últimos 32 años donde marcó un parteaguas en la consolidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al salir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1989. En este punto resaltó su labor en conjunto con la doctora Ifigenia Martínez, pues ambos resultaron pieza clave para crear una oposición efectiva contra el régimen priista.

“El veto que se me aplicó para pertenecer a la próxima legislatura es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable. Quienes hayan sido agraviados deben defenderse por todos los medios legítimos a su alcance. La revolución de las conciencias”, abundó en su reclamo.

En cuanto al posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial y la consolidación de la cuarta transformación, Porfirio Muñoz Ledo recordó que con la victoria de 2018, fue electo como Presidente del Congreso de la Unión y realizó “los trabajos políticos y parlamentarios que aseguraron una transición política pacífica, ordenada y digna en México”.

Porfirio Muñoz Ledo acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas en los 80 (Foto: Cuartoscuro / Pedro Valtierra)

Finalmente, el militante de Morena manifestó su interés en continuar participando activamente en materia legislativa dentro del partido que colocó a AMLO en la jefatura del ejecutivo federal, pues desea ver terminadas las iniciativas que ha presentado el grupo parlamentario de su partido. En este sentido, dijo, que una vez terminado dicho proceso legislativo procederá a retirarse de la vida política de México.

“Terminando estos trabajos, consideraría que ha llegado el término de mi vida parlamentaria”

El encono generado entre Mario Delgado, presidente de Morena, con Porfirio Muñoz Ledo se veía venir desde septiembre del 2020, cuando ambos políticos se disputaron la presidencia nacional del partido. Desde un inicio, el octogenario ya había referido los gastos excesivos de la campaña del Itamita; sin embargo, éste último quien resultó victorioso.

Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo han estelarizado la disputa interna en Morena desde el 2020 (Foto: Twitter / @Mariodelgado)

Con la cercanía al proceso electoral del 6 de junio de este año, donde se disputarán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados, el egresado de la UNAM condenó las candidaturas de Delgado Carrillo. Bajo esta misma lógica, aseguró que sería el fin ideológico de Morena y su democracia interna.

“Eso sería el fin de Morena como partido democrático y yo no lo aceptaría de ninguna manera: tienen mi renuncia por delante. No podemos aceptar que un gran movimiento democrático se pudra en cacicazgos ocultos. Hay que solicitar públicamente como un deber la transparencia, qué está pasando, por qué todo mundo me dice en los estados que se hace lo que una persona dice, que ya no es Mario. Me dan a entender que hubo un relevo de la ‘dedocracia’ y eso es inaceptable”, dijo durante una conferencia virtual.

Fue así que con este planteamiento Porfirio Muñoz Ledo amagó con renunciar al partido en caso de continuar con dichas arbitrariedades.

