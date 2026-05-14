México

SEMARNAT confirma fecha de reapertura de Viveros de Coyoacán

Acciones coordinadas buscan garantizar la estabilidad del parque tras labores intensivas

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Escena en Viveros de Coyoacán con suelo lodoso, ramas rotas, vallas de contención, sacos de arena y trabajadores en uniformes azules y amarillos bajo cielo nublado.
Más del 70% de los troncos muestran grietas y fracturas, lo que incrementa la vulnerabilidad del arbolado ante la temporada de lluvias y patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmaron la fecha de reapertura del Parque Viveros de Coyoacán tras su cierre preventivo.

El parque —que recibe alrededor de 4 mil visitantes diarios— retomará actividades el jueves 14 de mayo, siempre que las condiciones climáticas y de seguridad sean favorables y se haya terminado el saneamiento de las áreas afectadas.

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Durante la jornada del 13 de mayo, el acceso permaneció restringido por trabajos de mantenimiento y desazolve.

El cierre temporal obedeció al desbordamiento del Río Magdalena y daños causados en senderos y áreas de tránsito del parque (X/@SEMARNAT_mx)
El cierre temporal obedeció al desbordamiento del Río Magdalena y daños causados en senderos y áreas de tránsito del parque (X/@SEMARNAT_mx)

Las brigadas se enfocaron en limpiar los canales internos, retirar lodo y reforzar la pista de corredores, en respuesta a los daños provocados por el desbordamiento del Río Magdalena, el cual cruza una de las zonas más transitadas del parque.

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Por qué cerró el parque Viveros de Coyoacán

Un cartel de SEMARNAT informa que el acceso está restringido por saneamiento hasta nuevo aviso (X/@LaColoniaJuarez)

El cierre temporal se debió a lluvias torrenciales ocurridas los días 11 y 12 de mayo, que elevaron de manera crítica los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena.

El desbordamiento del Río Magdalena causó afectaciones en senderos y zonas de tránsito, además de saturar el suelo en varios puntos.

Las autoridades identificaron riesgo de caída de árboles altos y posibles deslizamientos en la pista de atletismo.

Por ese motivo, se optó por restringir el acceso como medida de protección tanto para visitantes como para el personal encargado del mantenimiento.

El cartel oficial colocado en el enrejado exterior del parque, firmado por la administración y SEMARNAT, advirtió:

Por cuestiones de saneamiento el parque Viveros de Coyoacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

Cuándo reabrirá el parque Viveros de Coyoacán

SEMARNAT informó que la reapertura está programada para el jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones permitan garantizar la seguridad de las personas usuarias.

(X/@jamonarosas)
(X/@jamonarosas)

El acceso se restablecerá solo después de verificar la estabilidad del arbolado y la seguridad de las áreas de tránsito.

La administración del parque ha priorizado la revisión de árboles cercanos a los cauces y la incorporación de gravilla en las zonas más erosionadas.

Si las lluvias persisten o se detectan riesgos adicionales, el cierre podría extenderse hasta nuevo aviso.

Las autoridades recordaron que el cierre busca evitar accidentes derivados de la inestabilidad del terreno y la posible caída de ramas o árboles, riesgos que se incrementan durante la temporada de lluvias.

Qué problemas de plaga enfrenta el parque Viveros

La SEMARNAT y estudios técnicos han identificado diversas enfermedades y plagas que afectan a los árboles del parque, comprometiendo su salud y la seguridad de los visitantes.

El reporte refleja que el deterioro por plagas ha obligado a intensificar las labores de poda y saneamiento, especialmente tras episodios de lluvias intensas.

La SEMARNAT confirmó la reapertura del Parque Viveros de Coyoacán el jueves 14 de mayo, tras su cierre preventivo por lluvias torrenciales (X/@SEMARNAT_mx)
La SEMARNAT confirmó la reapertura del Parque Viveros de Coyoacán el jueves 14 de mayo, tras su cierre preventivo por lluvias torrenciales (X/@SEMARNAT_mx)

Entre los principales problemas detectados se encuentran:

  • Hongos fitopatógenos en especies como Cupressus lusitanica, Eucalyptus globulus, Pinus ayacahuite y Ulmus parvifolia.
  • Fusarium sp., que provoca manchas cloróticas (amarillentas) en el follaje.
  • Insectos que afectan particularmente a Eucalyptus camaldulensis.
  • Cancros y úlceras en ramas y troncos, observados en el 60 % de los árboles evaluados.
  • Pudrición de raíces y madera muerta, principalmente en ejemplares con uniones frágiles o daños mecánicos.
  • Grietas y fracturas en más del 70 % de los troncos, lo que facilita la entrada de patógenos.
La administración del parque revisó la estabilidad de los árboles y aplicó gravilla en zonas erosionadas para prevenir accidentes futuros (FB/turismocdmx)
La administración del parque revisó la estabilidad de los árboles y aplicó gravilla en zonas erosionadas para prevenir accidentes futuros (FB/turismocdmx)

Los problemas que enfrentan las especies fueron mencionados en el estudio Caracterización de árboles de riesgo en el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, Ciudad de México, publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales volumen 13 en julio de 2022.

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