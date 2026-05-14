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MasterChef 24/7: revelan influencers que competirán para poder entrar oficialmente al reality

El programa de cocina se transforma a un nuevo formato

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El reality show se renueva con un formato 24/7
El reality show se renueva con un formato 24/7

MasterChef 24/7 anunciará a su primer participante confirmado el próximo viernes 15 de mayo, tras un reto especial que pondrá a competir a 14 influencers.

Los 14 creadores de contenido estarán durante un día completo en las instalaciones del programa, participando en actividades que se transmitirán por TikTok.

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El ganador, elegido entre los creadores de contenido, será seleccionado por una votación abierta al público a través de la cuenta oficial de MasterChef México en TikTok y el sitio web oficial del programa.

La dinámica permitirá a los seguidores votar por su creador favorito, quien tras obtener la mayor cantidad de votos se convertirá en el primer concursante confirmado de la nueva edición.

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¿Quiénes son los influencers que pelearán por un lugar en MasterChef?

MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez. (Ignacio Izquierdo)
MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez. (Ignacio Izquierdo)

Solo uno de los influencers tendrá la oportunidad de sumarse a los concursantes seleccionados previamente por casting.

Los 14 influencers elegidos para el reto son:

Captura de pantalla de un tuit que muestra a un hombre con gafas y polo rojo hablando a un micrófono, con controles de video y comentarios en segundo plano
El creador digital Maurg1, famoso por su contenido sobre otras celebridades, podría entrar a MasterChef (Captura de pantalla: X)
  • La Abue Angie
  • Mauricio Riveroll
  • Alex Duran
  • Denisse Castillo
  • Alee López
  • Axel Armijo
  • Ale Hervi
  • Marlife
  • Ale Castellanos
  • Cecia Loaiza
  • Liza Baez
  • Julio Vázquez
  • Susy Mouriz
  • Mariana Ávila

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

Los chefs que juzgarán los platillos en MasterChef 24/7 (Ignacio Izquierdo)
Los chefs que juzgarán los platillos en MasterChef 24/7 (Ignacio Izquierdo)

La temporada MasterChef 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 20:00 horas en Azteca UNO y estará disponible en Disney+ y TV Azteca en VIVO.

El formato de este año incluye clases impartidas por chefs especializados y un monitoreo constante de los participantes, seleccionados tras un casting nacional, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

Jueces y chefs aseguran que el público será protagonista

MasterChef 24/7 se estrena el próximo domingo 17 de mayo. (Infobae México)

Los jueces repetirán en sus funciones, entre ellos la chef Zahie Téllez quien compartió a Infobae México que “estamos emocionados y nerviosos, pero con la pasión que tenemos los tres, que es comer bien, en esta edición vamos a llevarnos muchas cosas agradables. Estará la parte vulnerable de ellos, pero nosotros estamos emocionados porque hay gente profesional en las cocinas. Va a ser increíble”.

Poncho Cadena, también chef juez, destacó que el enfoque estará en los platillos y la calidad culinaria alcanzada: “Juzgo platillos, no personas. Vamos a conocer diferentes niveles de cocina y una de las cosas que me entusiasman es que vamos a probar los mejores platillos de todas las temporadas.”

El chef Herrera subrayó el cambio más fuerte de este formato: el público tendrá un rol activo en el desarrollo del reality. “Es la primera vez que MasterChef no va a tener al público solo como espectador. El público en casa se va a transformar en parte del programa. Ya no es una telenovela, ya se van a involucrar más. Es una experiencia única. Ya no hay lugar para improvisaciones, para cosas random. Ahora el nivel de cocina sube dos rayitas.”

Herrera también aseguró un mayor rigor en las dinámicas: “Va a pasar de esas críticas de que es un reality ‘chafo’, que es un reality improvisado. No, señor. Este es un reality de cocina muy bien estructurado. Verán el nivel, hay mucho talento.”

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