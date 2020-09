“Ya se les botó la canica”: Porfirio Muñoz Ledo señaló gasto millonario en la campaña de Mario Delgado (Foto: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), arremetió contra otro militante de su partido político, ahora sus comentarios fueron directos hacia Mario Delgado.

Tanto Delgado como Muñoz Ledo buscan la dirigencia nacional del partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial. Por tal motivo, el abogado de la UNAM publicó en su cuenta oficial de Twitter que el economista del ITAM carece de ideas, imagen pública y convicciones y lo tildó de ser el Cantinflas de Morena.

“ El candidato a la presidencia de Morena, Delgado de ideas, imagen pública y convicciones , utiliza de modo desleal e ilegal la figura del Presidente de la República con el que gráficamente se cobija en espectaculares millonarios. Se rebautiza con el nombre de MARIO MORENA para evocar al gran comediante mexicano. Así se autodefine como ‘ el Cantinflas’ de la política. Ya lo sabíamos ”, escribió en redes sociales.

Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra Mario delgado (Foto: Twitter @mario_delgado)

Aunado a esto, en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el miembro histórico de la izquierda mexicana pidió que se aclarara la procedencia de 444 millones de pesos que recibió Morena en los primeros 16 meses de la actual legislatura . Así mismo, señaló que se deben de hacer públicos los registros trimestrales de recursos ejercidos.

“Yo no hice ninguna acusación porque no hago investigaciones, pero la evidencia es que ahí está el dinero gastado. Si no lo sacó de la Cámara, entonces ¿de dónde lo sacó?, ¿quién pompo?, ¿de qué inversionista lo sacó?, ¿con qué objeto le están pagando una campaña multimillonaria? Están metiendo dinero para hacer negocios, es un circuito aún más perverso”, dijo para grupo Radio Fórmula.

Porfirio Muñoz Ledo publicó en su cuenta oficial de Twitter que Mario Delgado es el Cantinflas de Morena (Foto: Twitter / @PMunozLedo)

También planteó que tanto Delgado como Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pueden tener una agenda política en conjunto, lo cual lo calificó como un desequilibrio.

“No he gastado un centavo partido por la mitad. No se trata de dinero, estas elecciones son distintas, nadie está en campaña en el país, ninguna persona. Estoy sospechando muchas cosas graves ¿a nombre de quién lo está haciendo? Unos dicen que de Marcelo, es el peón de Marcelo pero no actúa por su cuenta, esto puede desbalancear el equilibrio de gobierno, si es dinero para una campaña presidencial al segundo año de gobierno, es un exceso, imagínate”, dijo en la entrevista.

EN entrevista, Muñoz Ledo refirió una agenda entre Ebrard y Delgado (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Durante las preguntas que contestó a López-Dóriga, Muñoz Ledo no dejó de señalar los supuestos excesos en los gastos de la campaña de Delgado Carrillo e insinuó que estos actos podrían terminar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que las dimensiones de esta campaña deben de ser mínimas, pues sólo es una elección interna.

Están desenfrenados. Como decía mi abuela, ya se les botó la canica; está llenando el país de espectaculares, plataformas rodantes, pues a qué están jugando. Es una elección interna de un partido. A esta aventura nos mandó el Tribunal Electoral, pero qué exhibicionismo, que cantidad de dinero

Partiendo de esta hipótesis, el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París pidió una auditoría para la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, ya que los recursos, según él, podrían venir de Relaciones Exteriores; no obstante no descarta otros escenarios de financiamiento.

“Está saliendo de tres partes el dinero. Primero lo que era obvio, es del dinero público de la Cámara de Diputados, ‘Pidiendo a Mario Delgado que aclare el destino de 444 millones de pesos de la bancada de Morena’, esto ya lo sabía, yo había pedido una auditoría para la Cámara”, dijo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Marcelo Ebrard revira a amenazas de Muñoz Ledo: estoy vacunado “contra la mezquindad y la calumnia”

“Si sigues así, te vas a ir”: Muñoz Ledo amenazó con expulsar de Morena al canciller Marcelo Ebrard

Elecciones de Morena ponen en juego la mayoría de la Cámara de Diputados y la presidencia en 2024: Alejandro Rojas